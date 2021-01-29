Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи

29.01.2021, 0:20, Новости дня

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Армия Ливана ввела в центр Триполи бронетранспортеры для разгона демонстрантов, которые с понедельника протестуют во втором по величине городе республики.

На площади Нур и у здания мэрии все еще находятся протестующие. Армия применила силу против граждан, которые пытались громить расположенные рядом витрины магазинов. Офицеры попросили журналистов отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций с примирением огнестрельного оружия, передает РИА «Новости».

Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.

В ходе беспорядков в четверг группа военных оказалась в окружении демонстрантов на площади Нур. Из толпы в армейцев начали лететь камни, несмотря на то, что другая группа граждан призывала прекратить провокации. Кроме того, демонстранты дважды бросили в сторону полиции боевую гранату, один сотрудник полиции ранен, сообщается в заявлении МВД Ливана.

В среду демонстранты использовали три боевые гранаты в ходе столкновений со стражами порядка. По последним данным, 12 силовиков в результате были ранены. Один офицер госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранение в голову также получил подросток, он доставлен в больницу в бессознательном состоянии.