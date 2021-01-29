Мнение: О второй дозе «Спутника V»: моя огромная ошибка

29.01.2021, 0:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своё оправдание могу сказать только затёртое до дыр не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Также хочу напомнить критикам, что решение сделать прививку от коронавирусной инфекции было вполне осознанным, основанным на анализе доступной медицинской информации и консультациях со знакомыми врачами, принятым после скрупулёзной оценки рисков с той и с другой стороны. Так что…

Короче, первый укол был сделан чуть более трёх недель назад. Вчера пришло время второго.

Надо заметить, что вакцинация «Спутником V» предусматривает два этапа, на каждом из которых в организм вводится аденовирусный вектор, содержащий генетический материал с кодом белка от шипа #коронавирус­а. Инактивированный аденовирус-носитель доставляет этот код в клетку человеческого организма, та начинает производить чужеродные для него белки, к которым иммунная система в ответ начинает вырабатывать антитела и вообще обучаться. Так это работает, а разница между двумя уколами – в выборе вектора. Первый компонент произведён на основе аденовируса человека 26 серотипа, второй – на основе аденовируса человека 5 серотипа. Считается, что первый из них менее распространён в популяции, а со вторым человек сталкивался самое позднее в дошкольном возрасте, и с тех пор иммунитет к нему, даже если был, в значительной степени ослаб. То есть, и тот, и другой векторы не будут убиты ещё на подходе к клеткам. Кроме того, по данным одного исследования, наличие антител к векторам Ad5 и Ad26 не коррелирует с последующим наличием антител к белку S коронавируса.

Вместе с тем, поскольку с аденовирусом 5 серотипа некоторые уже могли столкнуться, ответ организма на вторую вакцинацию «Спутником V» зачастую бывает более сильным, чем на первую. Вплоть до скачков температуры к отметкам 40 °C и необходимости вызова «Скорой помощи». Поэтому полностью привитые искренне советуют новичкам заранее подготовить жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен), воду и всё необходимое положить поближе к постели. Ибо люди рассказывали, что у них не было сил даже встать, не то, что дойти до кухни.

Собственно, вняв этим советам, я тоже потратил некоторое время на подготовку, перед тем, как двинуть в поликлинику за дозой. Забегая вперед, ничто не предвещало…

В поликлинике всё прошло по знакомой уже схеме – анкетирование–врач–ожидание–инъекция–ожидание. Только в этот раз и анкета оказалась короче, и времени было потрачено меньше. Медики сумели отладить настоящий конвейер, да ещё и развели по разным точкам пациентов с первой и второй вакцинациями. В итоге на всё ушло минут 45, включая полчаса посидеть в коридоре.

Такая лёгкость не могла не насторожить. И в ожидании подвоха от иммунной системы я рванул домой. По сути, ждать…

Вот! И вот это всё – и тщательная подготовка, и само это ожидание неприятностей – были главной моей ошибкой. Огромной…

Потому что на вторую инъекцию «Спутника V» организм отреагировал… никак. Ну, если придираться, температура перед сном поднялась до 37,0 °C. Ну, долго не мог заснуть и часто просыпался. Ну, слегка похлюпал носом где-то под утро. Ну, в итоге проспал 14 часов…

Словом, ничего из приготовленного не пригодилось. Разве что – стакан воды…

Говорят, подобный 0 реакций – это не редкость, и 70-80% вакцинированных второй этап переносят именно так. В сухом остатке – подождать две недели и проверить антитела.

Как думаете, прививка сработает?

—