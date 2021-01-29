Умер Василий Лановой

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29.01.2021, 0:06, Разное
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Василий Лановой вместе с женой Ириной Купченко был госпитализирован с коронавирусом в начале года. У супруги актера не было поражения легких, в отличие от него.

8 января стало известно, что Лановому стало лучше. Однако сегодня, 28 января состояние актера резко ухудшилось. Об отсутствии положительной динамики родным актера было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня.

Как выяснилось, коронавирус дал тяжелые осложнения, хотя последние четыре теста ПЦР показали отрицательный результат, и все ждали выздоровления Василия Ланового. Но поражение легких было слишком обширным. Ему даже делали операцию.

После этого Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое и угрожающее жизни. Лановой пережил клиническую смерть и умер не приходя в сознание. Ему было 87 лет.

Василий Лановой – народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, мастер художественного слова. Он сыграл в десятках постановок Театра им. Вахтангова, в том числе в спектаклях “Гамлет”, “Маленькие трагедии”, “Принцесса Турандот”. Лановой запомнился зрителям по множеству фильмов, включая “Войну и мир”, “Дни Турбиных”, “Офицеры”, “Петровка, 38”.



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