 

Ванга: лекарство от рака создадут в этом году

29.01.2021, 6:35, Разное
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Сергей Косторной, близкий друг знаменитой предсказательницы Ванги рассказал о пророчествах провидицы на 2021 год.

Так, по его словам, Ванга предсказывала сильные ливни, которые пройдут в начале лета на территории побережья США. Не исключено, что стихийное бедствие принесет новые опасные болезни. В Латинской Америке возможны локальные войны.

Что касается ситуации с коронавирусной инфекцией, поразившей мир в 2020 году, то, начиная с конца марта, все будет приходить в норму. Авторитет России на мировой арене возрастет благодаря существенному вкладу в борьбу с Covid-19. В результате частично будут сняты введенные санкции.

Главным событием наступающего года станет создание лекарства от рака, в состав которого войдет много железа.

Также Ванга отмечала, что в 2021 году родятся два человека, которые в дальнейшем сыграют важную роль в Истории.



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