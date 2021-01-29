 

Дело о похищении человека инопланетянами

29.01.2021, 6:45, Разное
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Одно из самых громких дел о похищении людей инопланетянами было официально зарегистрировано в ноябре, 1975 года. Это дело об исчезновении американского лесоруба Трэвиса Уолтона.

Случай произошёл в среду, 5 ноября 1975 года, в Национальном лесу Апач-Ситгривз в Аризоне. Друг Трэвиса Уолтона, Майк Роджерс, заключил контракт с лесной службой США и нанял лесорубов для работ. В эту группу входили Джон Гуллет, Ален Даллис, Кен Петерсон, Стив Пирс, Дуэйн Смит и Трэвис Уолтон.

В среду, 5 ноября 1975 года, лесорубы закончили свою работу и возвращались домой в пикапе Роджерса. Внезапно, за ближайшим холмом, они увидели яркий свет. Лесорубы решили посмотреть, что это такое, вышли из машины и подошли поближе. Они увидели большой сверкающий диск, зависший над грудой срубленных деревьев. Диск висел, приблизительно, в 5 метрах над землёй и был около 10 метров в диаметре. Испуганные лесорубы стали осторожно возвращаться к машине, как вдруг Уолтон побежал в сторону диска, чтобы лучше его рассмотреть.

Когда Уолтон подошёл близко, диск издал громкий звук, который лесорубы описали похожим на звук турбины с мощными вибрациями, и начал раскачиваться из стороны в сторону. Затем из диска появился луч ярко-зелёного цвета и ударил Уолтона в грудь. Этот удар отшвырнул лесоруба метров на пять, тот упал на землю и не шевелился. После этого диск начал плавно перемещаться в сторону других членов команды. Обезумевшие от страха лесорубы бросились бежать, прыгнули в машину и уехали с места происшествия.

Через некоторое время они остановились, перессорились между собой и, всё-таки, вернулись, чтобы поискать Уолтона. Вернувшись, они не нашли никаких следов товарища. Диска тоже не было. Лесорубы добрались до города и позвонили в полицию. Звонок был сделан в 19:30. Полиция направила на место инцидента поисковую группу, но никаких следов пропавшего мужчины они не нашли. Полицейские с большим скепсисом отнеслись к истории с НЛО и посчитали, что это легенда для прикрытия несчастного случая или убийства. Но журналисты подхватили сенсационное событие и к субботе, 8 ноября 1975 года, это происшествие стало международной новостью.

В понедельник, 10 ноября, полиция проверила всех участников события на детекторе лжи. Проводил это испытание полиграфолог из Департамента общественной безопасности Аризоны Сай Гилсон. После проверки Гилсон заявил, что все лесорубы успешно прошли испытание и говорили правду. Это вызвало у общественности невероятный интерес к делу, в прессе только об этом и говорили.

10 ноября, в полночь, шурин Трэвиса Уолтона, Грант Нефт, был разбужен телефонным звонком. Звонил сам Уолтон из телефонной будки на заправочной станции. Вначале Грант подумал, что это розыгрыш, но слабый голос Уолтона просил о помощи и Грант решил съездить на заправку. Там он, действительно, увидел Уолтона, который был напуган, дрожал всем телом и говорил какие-то глупости о странных существах. Шурин отвёл его в дом матери. Уолтон, судя по всему, был в шоковом состоянии. Все подумали, что он психически не стабилен, потому что рассказывал невероятную историю.

Уолтон помнил удар лучом и своё падение. Потом он потерял сознание. Очнулся от боли. Чувствовал себя так, будто лежал в больнице на кушетке, испытывал сильную жажду. На нём была его одежда и он удивился, почему медсестра не переодела его. Когда зрение прояснилось, Уолтон увидел, что лежит на столе, а вокруг стоят три непонятных существа, которые смотрят на него огромными глазами размером почти в 30 см.

Бровей и ресниц у них не было. Уолтон вскочил и с силой оттолкнул одного из них. Тело существа оказалось очень мягким и напоминало губку. Они были ростом не выше 1,5 м. С виду очень тонкие, слабые, хрупкие. Их руки выглядели так, как-будто у них нет суставов, а головы были очень большими для таких маленьких тел. Волос на головах не было. В приступе паники Уолтон схватил какой-то предмет, похожий на трубу и стал им обороняться, размахивая во все стороны.

Существа вышли из помещения через открытую дверь. Уолтон остался один. Оглядевшись, он увидел какой-то коридор и решил попробовать сбежать по нему. По мере продвижения по коридору, стены начали становиться прозрачными и Уолтон увидел мерцающие звёзды. Испугавшись, он вернулся обратно. В комнате никого не было. Внезапно открылась ещё какая-то дверь и на пороге появился сильный мускулистый мужчина, ростом около двух метров. Уолтон стал задавать ему множество вопросов, но ни на один не получил ответа.

Его привели через какой-то узкий коридор в другую комнату, намного меньше первой. В этой комнате было три человека: двое мужчин и одна женщина. Они были высокие. Уолтона подвели к столу, где надели на него что-то вроде кислородной маски. Он почувствовал слабость и потерял сознание. Когда Уолтон пришёл в себя, то понял, что лежит на холодном тротуаре. Посмотрев вверх, он увидел, что над ним висит серебряный диск, из которого исходит белый свет. Внезапно свет погас, диск плавно пролетел над дорогой, а затем стремительно ушёл вверх и скрылся из виду, растворившись в звёздном небе.

Все были потрясены услышанным рассказом и приписали это галлюцинациям, которые, как посчитали, вызваны шоковым состоянием.

Уолтону повезло, что он вернулся живым. Неизвестно, сколько людей не возвращаются…



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