Германия запретит полеты из пяти стран из-за мутаций COVID-19

28.01.2021, 23:42, Новости дня

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Правительство Германии введет запрет на въезд путешественников из Ирландии, Португалии, Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Об этом сообщает Der Spiegel.

Запрет связан с распространением в этих странах новых штаммов коронавируса. Договоренность об ограничении авиасообщения была достигнута 28 января, завтра правительство ФРГ должно подписать документ, отметило издание.

По предварительной информации, запрет вступит в силу 30 января и будет действовать до 17 февраля.

Запрет не будет распространяться на граждан ФРГ, которые захотят вернуться домой.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Сообщения о штамме 501.V2 в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

15 января американский Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые выявил бразильскую мутацию P.1 у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). Washington Post сообщил, что 26 января “бразильский” штамм коронавируса подтвердили в США.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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