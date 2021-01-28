Россия начала процесс объединения “ЛНР” и “ДНР” – правозащитники

28.01.2021, 23:42, Новости дня

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28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков “ЛНР” и “ДНР” об их объединении, пишет “Восточная правозащитная группа” в Facebook.

“Группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям “республик” о том, что решение в Кремле о процессе объединения принято”, – сказано в сообщении со ссылкой на собственные источники информации.

По данным правозащитников, этот вопрос будет вынесен на так называемый референдум Донбасса. В какой именно форме будет объединение (союз или полное слияние) – еще не решено.

Сообщается, что на совещании присутствовали депутат Госдумы РФ, руководитель проекта “Реинтеграционный комитет Донбасс” Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, главред российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, представители военной контрразведки ФСБ, главари “ЛНР” Леонид Пасечник и “ДНР” Денис Пушилин.

https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2915106905415157

Ранее сегодня сообщалось, что Симоньян со своим супругом, телеведущим Тиграном Кеосаяном, а также пропагандистом Романом Бабаяном приехали в Донецк для участия в форуме “Российский Донбасс”.

“Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой родины. И вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой”, – заявила в своем выступлении пропагандистка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

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