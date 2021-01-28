ПАСЕ, которая “давно сломалась”, новое подозрение для Януковича и непогода в Украине. Главное за день

28.01.2021, 23:42, Новости дня

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Рада и Витренко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня повторно внес в Верховную Раду представление о назначении Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

Парламент ушел на перерыв, во время которого представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. 25 января президент Владимир Зеленский призывал нардепов из монобольшинства поддержать назначение Витренко.

Однако во время рассмотрения вопроса на пленарном заседании набралось лишь 204 голоса народных депутатов при 226 необходимых для принятия решения. Пропрезидентская фракция “Слуга народа” дала 177 голосов (всего во фракции 246 нардепов).

Нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая заявила, что проигнорировали голосование депутаты, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским. Она намекнула на связь между этим голосованием и ситуацией вокруг нардепа Александра Дубинского, который попал под санкции США.

Витренко отреагировал на голосование, написав в Facebook пост, в котором заявил, что его позвали помочь и он “честно попробовал”.

ПАСЕ, которая “давно сломалась”

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась ограничить полномочия российской делегации. Резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ приняли 107 голосами “за”.

Министр иностранных дел Украины отреагировал на это решение лаконично. “Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли”, – написал он в Twitter.

Решение ПАСЕ – ожидаемое, заявил в комментарии “ГОРДОН” народный депутат от “Европейской солидарности”, член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Сложившуюся в ассамблее ситуацию он “в целом” оценил как положительную.

“Сказать, что кто-то откровенно рад России, – так нет. Даже открытые пророссийские лоббисты ее осторожно критикуют. Но в очередной раз повторяют мантру про диалог”, – отметил Гончаренко.

ОАСК отменил новую редакцию украинского правописания

Окружной административный суд Украины отменил постановление Кабинета Министров от 22 мая 2019 года, утвердившее новую редакцию украинского правописания.

В Минюсте решение назвали незаконным. Правительство подаст апелляцию, заверила замминистра юстиции Валерия Коломиец.

Новое подозрение для Януковича

Государственное бюро расследований 28 января письменно сообщило беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году. Заключение этих договоренностей является одним из эпизодов реализации плана по оккупации Россией Крыма, считают в ГБР.

Дубинского забанили в YouTube, а Телиженко – в Google

YouTube-канал Дубинского сегодня заблокировали “за нарушение правил сообщества”. На момент бана у него было более 350 тыс. подписчиков. Украинскому экс-дипломату Андрею Телиженко заблокировали аккаунт в Google. Оба находятся под санкциями США как лица, связанные с внефракционным нардепом Андреем Деркачем.

Снегопады в Украине

Из-за обильных снегопадов и ветра к вечеру без электроснабжения в Украине остались 273 населенных пункта в четырех областях.

В Одесской, Черкасской и Николаевской областях выпало за последние два дня до 25 см снега, закрыто несколько дорог государственного значения, на трассе Киев – Одесса в Ширяевском районе Одесской области образовалась многокилометровая пробка.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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