“Это ее мнение”. В МИД РФ прокомментировали слова Симоньян о присоединении Донбасса

28.01.2021, 23:42, Новости дня

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Заявление главного редактора российского пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что Донбасс нужно присоединить к России, является ее личной точкой зрения. Об этом 28 января в эфире телеканала “Дождь” сказала спикер МИД России Мария Захарова.

“Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах”, – отметила Захарова.

По ее словам, Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

Симоньян 28 января, выступая на форуме “Русский Донбасс” в оккупированном Россией Донецке, заявила, что “люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью огромной, великой, щедрой родины”.

“Вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой”, – сказала пропагандистка.

С 2005 года Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства “Россия сегодня”.

В декабре 2014 года Симоньян внесли в базу данных украинского сайта “Миротворец” за антиукраинскую пропаганду. Ей официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

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