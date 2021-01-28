Умер российский актер Василий Лановой
28.01.2021, 23:42,
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87-летний российский и советский актер Василий Лановой скончался. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Instagram 28 января.
Жена Ланового Ирина Купченко подтвердила ТАСС смерть актера.
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Лановой после заражения коронавирусом 2 января был госпитализирован и в течение последних 20 дней находился под капельницей. 28 января его перевели в реанимацию. К этому моменту актер уже сдал отрицательный тест на коронавирус.
Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что актер перенес киническую смерть и его состояние медики оценивают как очень тяжелое.
Лановой известен ролями в фильмах “Павел Корчагин”, “Алые паруса”, “Война и мир”, “Семнадцать мгновений весны”, “Дни Турбиных”.
В 2014 году он подписал коллективное письмо российских деятелей культуры в поддержку действий президента РФ Владимира Путина относительно Крыма и Украины.
В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Ланового в список российский деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну ввиду того, что они представляют угрозу ее национальной безопасности.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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