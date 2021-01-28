 

Умер российский актер Василий Лановой

28.01.2021, 23:42, Новости дня
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87-летний российский и советский актер Василий Лановой скончался. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Instagram 28 января. 

Жена Ланового Ирина Купченко подтвердила ТАСС смерть актера. 

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Допис, поширений Сергей Собянин (@mossobyanin)

Лановой после заражения коронавирусом 2 января был госпитализирован и в течение последних 20 дней находился под капельницей. 28 января его перевели в реанимацию. К этому моменту актер уже сдал отрицательный тест на коронавирус.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что актер перенес киническую смерть и его состояние медики оценивают как очень тяжелое. 

Лановой известен ролями в фильмах “Павел Корчагин”, “Алые паруса”, “Война и мир”, “Семнадцать мгновений весны”, “Дни Турбиных”. 

В 2014 году он подписал коллективное письмо российских деятелей культуры в поддержку действий президента РФ Владимира Путина относительно Крыма и Украины.

В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Ланового в список российский деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну ввиду того, что они представляют угрозу ее национальной безопасности.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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