Начинка для бочковых бомб

28.01.2021, 23:36, Разное

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Сирийцы с российскими паспортами причастны к импорту селитры, взорвавшейся в бейрутском порту. Реальным заказчиком этого груза мог быть сирийский режим.

Открываются новые подробности расследования масштабного взрыва в порту Бейрута 4 августа прошлого года. Напомним, в результате этого взрыва более 200 человек погибли, более 4000 получили ранения, крова лишились сотни тысяч. Все исторические районы Бейрута были разрушены: порт находился в самом центре ливанской столицы.

Согласно официальной версии, причиной трагедии стала детонация 2,7 тысяч тонн нитрата аммония — селитры, — которая еще в 2013 году была арестована на судне ٌRhosus и с тех пор хранилась в одном из портовых ангаров.

Уже в день взрыва многие расследователи взяли «российский след»: судно ходило под молдавским флагом, но владельцем его был россиянин Игорь Гречушкин. Капитаном также был россиянин, Борис Прокошев (выдачи обоих запросил Интерпол, однако РФ отказала). Теперь же выясняются дополнительные факты, привязывающие событие к России:

реальными собственниками груза были три крупных сирийских бизнесмена, тесно связанные с руководством Сирии. Все трое при этом имеют российское гражданство.

Все трое подверглись санкциям со стороны США за предполагаемое пособничество и оказание услуг правительству Башара Асада. И настоящим получателем груза, как явствует из расследования, был именно сирийский режим, погрязший в войне с собственным населением.

Башар Асад на встрече с российскими дипломатами. Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Вот, что было известно об обстоятельствах трагедии изначально: судно Rhosus, направлявшееся из Грузии в Мозамбик, 21 ноября 2013 года зашло в порт Бейрута в связи с неполадками. Судовладелец оказался не в состоянии оплатить портовые сборы и дополнительные платежи, в связи с чем Rhosus был арестован, в течение года капитан и трое других членов экипажа удерживались на борту в качестве «обеспечительной меры», эта история наделала много шума. Потом команду отпустили.

После взрыва главный вопрос был: откуда взялся опасный груз, арестованный на Rhosus, и кому он предназначался. Первые обнародованные факты гласили: 10 июля 2013 года аммиачная селитра, перевозимая судном, была закуплена на грузинском химическом заводе «Рустави Азот». Официальным пунктом назначения материалов был завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике Fabrica de Explosivos de Moçambique (FEM), однако до Мозамбика судно, груженное селитрой, не дошло, оказавшись под арестом в Бейруте.

Мозамбикский завод по поводу дорогостоящего груза не особо и переживал, что не удивительно: селитра принадлежала не ему, а зарегистрированной в Великобритании компании Savaro Limited. Это представители завода FEM позже подтвердили агентству Reuters.

Ливанский режиссер-документалист Фирас Хатум вытащил на свет связь между Savaro LTD и крупными сирийскими бизнесменами Джорджем Хасвани и братьями Имадом и Мудалалом Хури. (Все трое, согласно данным электронных баз правительства Великобритании, имеют двойное гражданство – одно из них российское).

Savaro LTD, зарегистрированная как химическая торговая фирма, имеет все признаки компании-«прокладки»: небольшое количество сотрудников, неактивная бизнес-деятельность в течение большого временного промежутка. В качестве директора компании значится некая Марина Псиллоу, которая, согласно британской базе данных OpenCorporate, выступала в качестве должностного лица как минимум в 157 компаниях, большинство из которых находятся в Великобритании и Панаме — известном убежище для такого рода фирм. Недавно Псиллоу подала прошение о ликвидации Savaro, оно ожидает одобрения властей Великобритании.

Как удалось установить Хатуму, за последнее десятилетие Savaro «привязала» себя как минимум к трем британским адресам. Первый указанный в контракте на закупку нитрата аммония адрес — это 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ. Этот же адрес также использовался десятками других компаний в качестве официального. Среди этих компаний была и Hesco Engineering and Construction — фирма Джорджа Хасвани, сирийского бизнесмена, в отношении которого в 2015 году США наложили санкции за посредничество в покупке нефти у ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в интересах сирийского правительства. Hesco была ликвидирована 17 ноября 2020 года, через три с половиной месяца после взрыва в порту Бейрута.

Могли ли адреса компаний совпасть случайно? Могли — но, похоже, таких совпадений в истории компании Savaro слишком много.

Второй адрес, по которому компания была зарегистрирована до 2011 года, — это 13 John Prince’s Street, 2nd Floor, London, W1G 0JR. Тот же адрес позже использовался IK Petroleum Industrial Company Limited — компанией, которой руководил крупный сирийский бизнесмен Имад Хури. Данный адрес также используется британской фирмой Interstatus Limited, услуги которой по доверительному управлению использовала компания Имада Хури IK Petroleum. Третий адрес Savaro в Великобритании совпадает с этим адресом Interstatus: 14 Cotton’s Gardens, Лондон, E2 8DN. Зарегистрированным директором Interstatus также является Марина Псиллоу — формальный директор Savaro.

Имад Хури, как и Хасвани, также находится в санкционных списках США. Он был включен туда в 2016 году, через год после того, как санкции накрыли его брата, Мудалала Хури. Имад попал в списки именно за поддержку деятельности брата. Объясняя санкции против Мудалала Хури, министерство финансов США заявило, что он, среди прочего, выступал в качестве посредника для правительства Асада «в попытке закупки нитрата аммония в конце 2013 года». Напомним, именно в тот же период 2,7 тонны нитрата аммония вошли в порт Бейрута на борту корабля Rhosus.

Последствия разрушительного взрыва в порту Бейрута. Фото: Джозеф Салиба, для «Новой»

Главный вопрос, вытекающий из расследования Фираса Хатума, заключается в том, каково было реальное предназначение селитры, формально отправленной в Мозамбик, однако по причине странного стечения обстоятельств задержавшейся в Бейруте. «Новая газета» неоднократно сообщала о том, что бейрутский порт находился под полным контролем проиранской вооруженной группировки «Хезболла», имеющей чрезвычайно мощные позиции в ливанской политической системе и оказывающей активную поддержку сирийскому режиму.

Пыталось ли сирийское правительство закупить мощную взрывчатку в разгар войны? И если да, то насколько успешны были эти попытки?

Ранее правительство Асада неоднократно обвинялось правозащитными организациями в использовании бочковых бомб в тот же период. Бочковые бомбы — запрещенный Женевской конвенцией вид кустарного вооружения. Правозащитники регистрировали множественные случаи применения режимом бочковых бомб в Сирии, в том числе и против гражданских объектов.

Между тем в публичное поле просочилась информация о результатах экспертизы ФБР, также привлеченного к международному расследованию. Согласно этим данным, мощность взрыва в порту Бейрута соответствовала всего 500 тоннам аммиачной селитры.

Вопрос, открыто заданный уходящим в отставку премьер-министром Ливана Хасаном Диабом: где остальные 2,2 тысячи тонн?

Официальное расследование, продолжающееся в Ливане, до сих пор было сосредоточено в основном на местных обстоятельствах произошедшего. Обвинение в преступной халатности предъявлено 30 фигурантам: в связи с тем, что они не смогли вывезти опасный груз из порта в течение почти семи лет. Среди обвиняемых — тот самый премьер-министр Диаб и трое бывших министров.

Тем временем ливанские правоохранители в течение последних месяцев зафиксировали сразу множество необъяснимых убийств в разных районах страны. Бывший сотрудник портовой таможни, фотограф, работавший в день взрыва в порту, капитан яхты, дрейфовавшей неподалеку от порта в тот страшный день… Жертв этих преступлений связывало только одно обстоятельство: они могли рассказать следствию какие-то новые детали касательно трагедии в порту.

Вадих Эль-Хайек

специально для «Новой газеты»

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