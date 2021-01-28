Мнение: Ополченцы в боях за Шушу

28.01.2021, 23:32, Разное

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Географ Тигран Вараг рассказывает https://www.youtube.com/watch?v=Ep3PNrJRbnA&ab_channel=CIVILNET о том, как он принимал участие в боях за Шушу в качестве ополченца.

Видео на армянском, а ниже, перевод на русский тезисов https://twitter.com/301_AD этого интервью на английском. Может быть небольшая путаница с армянскими названиями поселков, но общий ход событий вполне понятен.

1. На фронт Вараг прибыл 17 октября. О месте назначения и отбытии его уведомили за неделю.

2. Ополченцев должны были предварительно подготовить и экипировать, но после двух дней ожидания, их отправили на передовую в Карабахе в районе деревни Мохренес.

3. Сначала их отвезли в поселок Азох на гадрутском направлении, а затем в Тог. В Тоге ситуация была очень тяжелой из-за серьезных артиллерийских обстрелов, после чего их отвезли в Мохренес.

4. Фронт проходил уже рядом с поселком. Окопов не было. Противник наступал, армянские войска отступали, линия фронта менялась ежедневно.

5. В Мохренесе выяснилось, что у ополченцев не было командира, не было боевой задачи, не было средств связи, не было карт и много чего еще. Всего в поселке сидели 32 ополченца, которым из штаба сказали выбрать себе командира самостоятельно.

6. О заявлениях Пашиняна о формировании отрядов добровольцев Вараг не знал и искренне полагал, что все строится вокруг армии, которая действует в установленном порядке. О добровольческих отрядах он узнал уже позже.

7. С выборами командира возникла проблема, так как практически никто из 32 человек в поселке не знал друг друга. Возникли сомнения в адекватности распоряжений военных, которые отправляют людей на передовую и предлагают им выбирать командира самостоятельно.

8. Оставшиеся в поселке 4-5 местных жителей предложили ополченцам занять либо одну позицию на возвышенности, либо другую. Это вызвало разброд среди ополченцев – половина высказалась, что надо идти на одну позицию, другая половина выступила против этого.

9. Так как четкий приказ от военных отсутствовал, то ополченцы не могли понять, является ли мнение местных жителей основанием для каких-либо действий и можно ли это трактовать как боевое задание.

10. В конце концов, после споров, решили сделать так, как говорили местные жители и подняться на гору между Хакаку и Мохренесом. Предполагалось, что здесь надо будет ожидать атаки азербайджанцев в сторону Мохренеса, а затем и Шуши.

11. Пока ополченцы сидели на горе, стрельба вокруг нее шла с разных направлений и они не знали, где стреляют армяне, а где азербайджанцы. Информация поступала очень противоречивая.

12. Проведя ночь на горе, в ожидании атаки, на 2-й день им позвонил местный житель и сказал, что им надо покинуть свою позицию, так как в поселок вошли турки.

13. Ополченцы пошли в деревню и укрылись в доме, некоторые побросали оружие (?). Потом перепрятались в школе, потом в другом доме. Представление об обстановке отсутствовало.

14. Затем ополченцы решили разделиться на группы по 8 человек и охранять село в ожидании атаки азербайджанцев. Так как Тог был потерян, ополчены думали, что противник в 3х километрах и может напасть на их село.

15. Утром следующего дня было солнечно и настроение у ополченцев улучшилось. Офицер из села, который якобы знал ситуацию заявил, что информация о потере Тога вранье и там были уничтожены небольшие ДРГ азербайджанцев и там сейчас сидят армяне.

16. После этого, вместо того, чтобы заниматься охраной села, все сели делать шашлык. Но походу дела выяснилось, что офицер их дезинформировал и Тог был занят азербайджанцами.

17. Как говорит Вараг, с позиций послезнания, они должны были окопаться у единственной дороги от Тога до Мохранеса и держать там оборону в лесу, дабы помешать продвижению противника. Вместо этого, ополченцы остались в селе. Не было и приказов на организацию обороны. По словам Варага, у него сложилось впечатление, что командование и не намеревалось удерживать эти поселки, а группировка рассредоточена по селам в ожидании приказа на отступление.

18. Вечером того же дня два дозорных на горе спустились в село и сообщили, что турки идут. Началась перестрелка, а присланный офицер позвонил генералу и спросил что делать и как удержать деревню имея 30 человек. Генерал сказать срочно уходить.

19. Ополченцы отошли в сторону поселка Туми через горы, дабы соединиться с иджеванским отрядов ополченцев. Когда они дошли до Туми, выяснилось, что ополченцы уже оставили Туми несколько часов назад и поселок стоит пустой – в нем было лишь 3-4 местных жителя.

20. Один из оставшихся местных жителей предложил ополченцам защищать их деревню. Тот же офицер, который разговаривал с генералом, заявил, что они должны уйти из посёлка, потому что так сказал генерал и они не могут удерживать деревню, потому что помощь не придет.

21. Пока в Туми решили что делать, соседний поселок Мец Тагер накрыли артиллерией, уничтожив около 20 домов.

22. После второго накрытия Мец Тагера (который был распоржен ниже Туми), ополченцы решили, что следующее накрытие будет по Туми и решили отступать дальше. Так через горы они дошли до Кирсавана.

23. Ополченцы в этот период полагали, что поселки Хцаберд и Хин Тагер расположенные на другой стороне Дизапайта уже заняты противником.

24. В Кирсаване они встретили двух офицеров и спросили, что им делать, так как они были дезориентированной силой без боевой задачи. Как замечает Вараг, сталкиваясь с такой организацией дела, многие люди просто сдавали оружие военным и уезжали обратно в Армению.

25. В Кирсаване военные сказали ополченцам, что за ними пришлют автобус, который отвезет их в Аскеран, где они сдадут оружие и их отправят домой.

26. В Аскеране им несколько дней говорили, что им организуют обучение, но этого так и не произошло. 31 октября, когда противник взял поселок Сгнах, ополченцев перебросил в поселок Каринтак, прикрывавший Шушу с юга.

27. Уже 3 ноября их окружили в поселке, так как пехота противника обошла Каринтак с обеих флангов. Но огневая помощь с возвышенности, на которой стоит Шуша, позволила нейтрализовать наступающих азербайджанцев и отряд ополченцев смог выйти из окружения.

28. После начала активного наступления азербайджанцев со стороны Сгнаха, ополченцы получили приказ отступать от Каринтака. Вараг был удивлен этому приказу, так как он поступил в тот момент, когда отступление казалось невозможным. Он думал, что надо оставаться на позициях и держаться.

29. Во время отступления из Каринтака, они встретили группу сотрудников полиции из 20 человек без экипировки, с которых было по одному магазину к оружию. Ополченцы отдали им свои магазины с патронами, так как полицейским предстояло держать оборону, а у них был приказ отступать.

30. Чуть позже, они снова встретили эту группу полицейских, которые также отступали. Они сообщили, что также получили приказ отходить.

31. МО Армении заявляло, что в Шуше идут бои, но как указывает Вараг, Шуша пала 6 ноября.

Вот такая вот печальная история. Одна из многих, демонстрирующая картины развала и дезорганизации.

Упрекать в чем-то ополченцев за их похождения по горам сложно – фактичкски, это были люди без боевой подготовки, без соответствующего материального обеспечения, без приказов, без средств связи и прочего.

Вполне естественно, что идея замены армии добровольцами организованными подобным образом выглядит полностью порочной.

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