Клава Кока подтвердила роман с блогером Димой Гордеем

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28.01.2021, 23:28, Разное
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Клава Кока опубликовала в своем аккаунте Instagram совместное фото с Димой Гордеем. Таким образом певица подтвердила роман с известным блогером.
Слухи об отношениях между знаменитостями ходили уже давно. Клава Кока в прошлом году даже косвенно подтвердили догадки поклонников во время интервью с Настей Ивлеевой, но с того времени больше не было упоминаний о возлюбленном. Все же недавно певица опубликовала в социальной сети совместное фото с Димой Гордеем, который также запостил данный снимок, чем возлюбленные окончательно развеяли все сомнения поклонников и подтвердили свои романтические отношения.

Подписчики в Instagram усыпали кумиров комплиментами и поздравлениями. По мнению некоторых фолловеров, влюблённые заслуживают звания «Пара года». Кстати, само фото было сделано во время отдыха знаменитостей на Гавайях, откуда они недавно вернулись.

Также интернет-портал Nation News сообщает, что ранее Клаве Коке приписывали роман с исполнителем Niletto после их общего клипа. Однако данные слухи не подтвердились, поскольку, кроме совместной работы, знаменитостей больше ничего не связывает.



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