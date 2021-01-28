Начаты международные продажи первого в мире смартфона на Snapdragon 870 с измерением пульса посредством селфи

28.01.2021, 23:28, Разное

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Поклонники смартфонов по всему миру получили возможность приобрести первый в мире смартфон на Snapdragon 870 с возможностью измерения пульса с помощью камеры для селфи. Инновационная технология используется в устройстве Motorola Edge S, международные продажи которого начались за пределами Китая.

В разгар пандемии коронавируса крайне важным является контроль состояния здоровья каждого человека. Эту тенденцию решили использовать разработчики корпорации, выпускающей смартфоны марки Motorola. В модели Edge S для реализации данной функции задействована система мониторинга частоты сердечного ритма. Для того, чтобы сканировать температуру тела, следует смотреть в селфи-сенсор на протяжение 15 секунд. Программное обеспечение на основании полученных данных сделает соответствующий анализ и выдаст точный результат.

Аппарат стал одним из первых «умных телефонов», построенных на базе однокристальной мобильной платформы Snapdragon 870. Стоит отметить, что в классификации процессоров от Qualcomm данное поколение находится перед 880-й моделью, что гарантирует его высокие производительность, скорость и мощность. Ранее девайс был доступен только для покупателей в Китае, сейчас же можно заказать доставку Motorola Edge S в ряд других стран. Россияне пока не смогут воспользоваться данной возможностью, но список далее будет расширяться. Стоимость минимальной комплектации аппарата стоит 450 долларов США, поставки начнут уже в последних числах февраля.

Кроме революционной и полезной в период эпидемии Covid-19 опции гаджет оснащен сдвоенной фронтальной камерой на 8 и 16 миллионов пикселей. Основная камера получила главный датчик на 64 мегапикселя и два объектива в 2 и 16 Мп. Дополняет их ToF-модуль, вынесенный в квадратный блок с округлыми гранями на задней крышке. 6,7-дюймовый ЖК-дисплей аппарата обновляет изображение с частотой в 90 Герц. Длительная работа Motorola Edge S обеспечивается аккумуляторной батареей на 5 тысяч мА•ч с поддержкой 20-ваттной зарядки. Работает инновационный гаджет на одиннадцатой модификации операционной системы Android с фирменной оболочкой MY UI.

Источник: www.giztop.com