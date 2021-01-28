 

Ученые из Сингапура встроили в роботизированную руку венерину мухоловку

28.01.2021, 23:28, Разное
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Ученые из Сингапура провели весьма странный эксперимент, в котором соединили живой организм с роботизированной рукой. Инженеры встроили в механизм венерину мухоловку и управляли растением с помощью электрических импульсов.
Эксперимент проводился на базе Наньянского технологического университета. Ученые присоединили к роботизированной руке несколько венерин мухоловок – как живые растения, так и срезанные. Затем инженеры подсоединили несколько проводников, по которым пускали импульсы силой тока в 0,00001 ватт. В результате оба растения закрылись, зажав предмет внутри, а также смогли поднять объект на высоту 0,02 сантиметра. Все манипуляции управлялись с помощью обычного смартфона со специальным программным обеспечением.

Также интернет-портал «New Inform» сообщил, что исследователи из Сингапура хотят усовершенствовать свое изобретение, поскольку на «перезарядку» растению требуется около часа. Правда, инженеры не рассказали, в какой сфере деятельности можно использовать данную разработку и чего они вообще хотят добиться своим исследованием.



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