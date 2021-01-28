Отечественные онлайн-кинотеатры защитят от иностранных конкурентов

28.01.2021, 23:26, Новости дня

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Есть опасность монополизации и риски влияния на национальный контент в случае скупки крупными международными игроками российских аудио и видеосервисов. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов, подводя итоги обсуждения законопроекта об ограничении доли иностранного владения в аудиовизуальных сервисах.

«Законопроект Антона Горелкина, ограничивающий иностранное владение российскими аудиовизуальными сервисами призван защитить отечественный рынок стриминговых платформ. Представители отрасли уже высказали свои предложения к этому законопроекту и законодатели готовы принять соответствующую критику, чтобы дорабатывать документ», – отметил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов, который выступил модератором состоявшегося в Общественной палате в четверг круглого стола, посвященного регулированию отрасли онлайн-кинотеатров в России. Он напомнил, что подобные обсуждения на этой площадке давно приобрели статус «нулевых чтений» резонансных законодательных инициатив.

В дебатах в ОП участвовали представители крупнейших российских компаний в сфере легального онлайн-видео, таких как Okko, IVI и Яндекс. По словам Виноградова, участники согласились, что рынок, государство и законодатели заинтересованы в развитии российских национальных аудиовизуальных сервисов.

«Сошлись во мнении, что очень важно дополнить предложенный законопроект механизмом иностранных инвестиций. Все понимают, что это очень емкий рынок и он нуждается в иностранных инвестициях, – отметил он. – В целом всем понятно, что потенциально есть риски монополизации, под которой имелось в виду потенциальная возможность покупки крупными международными игроками российских аудио и видеосервисов. Это не личная позиция депутата Горелкина. С этим практически согласны все. Если будет предложена хорошая цена, конечно, за хорошую цену любой товар может быть продан, в том числе и национальная система аудио и видео сервисов. Такая опасность монополизации есть». Была отмечена опасность того, что при такой монополизации есть риски влияния на национальный контент, добавил модератор.

«Действующее регулирование уже сейчас частично ограничивает иностранные компании. Но, по мнению части экспертов, этого регулирования недостаточно. Как раз это был один из моментов обсуждения. Второй момент – различие между понятиями владения и право собственности на такие ресурсы. В частности, была дискуссия по вопросу контроля аудио- и видеосервисов, юридического владения и права собственности на эти ресурсы. Прозвучали полярные точки зрения», – признал Виноградов.

Напомним, депутат Антон Горелкин внес свой законопроект в Госдуму в конце прошлого года. Действующее законодательство ограничивает 20% долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах по аналогии со СМИ. Однако для локальных сервисов c российской аудиторией, превышающей 50% от общей, сделано исключение – доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект убирает это исключение.

Выступая в четверг перед участниками круглого стола, Горелкин напомнил об отсутствии у российских онлайн-кинотеатров больших библиотек контента. По этой причине они легко «могут быть скуплены просто на корню иностранными компаниями, которые уже выжгли рынки Европы и Латинской Америки». Такую угрозу, по его словам, и призван устранить новый закон.

«Я предложил формулу, которая, я согласен, неидеальна. Предложите формулу, которая будет соблюдать баланс интересов государства, общества и бизнеса», – цитирует депутата ТАСС.

Как отмечает Forbes, представитель Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев призвал создать подзаконный акт, который бы регламентировал действия правительственной комиссии и ее взаимодействия с реестром аудиовизуальных сервисов, точно прописав, кто является аффилированными и контролирующими лицами. Кроме того, он предложил отменить НДС для онлайн-кинотеатров, снизить налог на прибыль и страховые сборы.

Виноградов полностью поддерживает инициативу Журавлева по поводу подзаконного акта. «Речь идет о том, что закон предусматривает механизм принятия решения специальной правительственной комиссией, которая, как и в случае со СМИ, может принять решение и разрешить иностранцам купить долю в сервисе больше, чем указано в законе. Конечно, важно отрегулировать деятельность этой комиссии, включая основания принятия таких решений. Поэтому коллеги согласились, что такое более детальное регулирование требуется», – подчеркнул Виноградов.

Горелкин идею Журавлева тоже назвал удачной. Он заверил, что законодатели настроены на эффективную работу с представителями рынка и готовы рассмотреть сформулированные ими предложения по доработке проекта. Депутат пообещал, что законопроект не будет приниматься в экстренном режиме и пригласил экспертное и профессиональное сообщество продолжить обсуждение уже на другой площадке – в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, участники сошлись в том, что все «боятся прихода больших американских конкурентов на наш рынок, поэтому готовы вместе защищаться от заокеанской экспансии».