 

Установлены еще пять человек, совершившие противоправные действия на акции в Москве

28.01.2021, 23:26, Новости дня
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Правоохранители установили личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях, в том числе в избиении полицейских, во время несогласованной акции в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время установлены личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях на несогласованном мероприятии в центре Москвы. Принимаются меры к их розыску и задержанию», – сказал источник ТАСС.

Он указал, что все они будут привлечены к уголовной ответственности.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.  



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