Ученые назвали новое эффективное средство экстренной контрацепции

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28.01.2021, 23:24, Разное
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ВМС и экстренная контрацепция

Экстренной контрацепцией называют метод предохранения, который используется после незащищенного полового акта. Для нее обычно применяют гормональные препараты в таблетках (улипристал, левоноргестрел).

Самым эффективным методом экстренной контрацепции можно считать введение медьсодержащего внутриматочного средства (спирали). Ресурс об экстренном предохранении, подготовленный Принстонским университетом, указывает, что эффективность таких ВМС превышает 99%. Их использование не рекомендуется при воспалительных заболеваниях органов малого таза, острых половых инфекциях. ВМС – сравнительно дорогой и долгосрочный метод контрацепции и может подходить не каждой женщине.

Гормональные ВМС показали высокую эффективность

Ученые впервые оценили эффективность еще одного способа экстренной контрацепции – внутриматочных средств, содержащих гормон левоноргестрел. Они сравнили, насколько действенны два вида ВМС (медьсодержащие и гормональные).

В новом исследовании принимали участие 638 женщин, которые обратились за экстренной контрацепцией в три клиники штата Юта. Половине из них назначили медьсодержащие ВМС, другой – гормональные.

В группе гормональных ВМС беременность наступила у 1 женщины (0,3%), в группе медьсодержащих ВМС беременностей не было. Ученые считают, что оба вида ВМС обладают примерно одинаковой эффективностью. Эти средства более действенные, чем оральные гормональные средства (их эффективность 1,4-2,6%).



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