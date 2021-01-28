 

У родственников Кадырова нашли несколько незадекларированных квартир в элитном доме в Москве

28.01.2021, 23:13, Новости дня
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Близкие родственники главы Чечни Рамзана Кадырова являются владельцами элитной недвижимости в Москве.

При этом они или их супруги занимают посты в руководстве Чечни, то есть эти квартиры должны быть указаны в декларациях — но их там нет. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на соответствующие выписки из Росреестра, которые имеются в распоряжении редакции издания.

По данным издания, сестра главы Чечни Зарган Кадырова с 2004 года владеет квартирой площадью 131,7 квадратных метра в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо» на Ленинградском проспекте в Москве. Ее муж Рамзан Черхигов — министр транспорта и связи Чечни; ни в одной из деклараций с 2012-го по 2019-й года Черхигов не указывал квартиру жены. С 2011 года квартирой в том же комплексе владеет Зарема Рамзановна Черхигова; «Важные истории» полагают, что это несовершеннолетняя дочь Зарган Кадыровой и Рамзана Черхигова — в таком случае ее недвижимость министр тоже должен указывать в декларациях, но не делает этого.

Другая сестра главы Чечни Зулай Кадырова, которая занимает должность заместителя управляющего делами главы и правительства Чечни, владеет квартирой площадью 167,7 квадратных метра в этом же жилом комплексе («Важные истории» оценивают ее стоимость в 60 миллионов рублей). Несмотря на это, в своей декларации за 2019 год Кадырова вообще не указала никакой принадлежащей ей недвижимости. При этом ее муж Салман Закриев, первый заместитель председателя парламента Чечни, в своей декларации квартиру как собственность жены указал — однако сделал это лишь в 2018-м году.

Еще одной квартирой в «Соколином гнезде» владеет сын Кадыровой и Закриева, 30-летний Якуб Закриев. В последние несколько лет он занимал целый ряд высоких постов в руководстве Чечни, в том числе с 2018 по 2020 год был мэром Грозного, а сейчас является вице-премьером правительства республики. За все время пребывания на высоких постах он ни разу не декларировал квартиру.

Квартиру в «Соколином гнезде» также имеет двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, возглавляющий администрацию Шалинского района Чечни. Он приобрел ее в 2005 году, но тоже никогда не указывал в декларациях.

«Важные истории» обращают внимание, что раньше недвижимость скрывал и Рамзан Кадыров. До 2010 года у него в собственности была часть квартиры на Веерной улице в Москве, доставшейся в наследство от отца, Ахмата Кадырова, погибшего в результате теракта в 2004 году. В декларациях Рамзан Кадыров об этом не упоминал.

Закон «О противодействии коррупции», обязующий российских чиновников ежегодно отчитываться о своем имуществе, был принят в 2008 году. Он предусматривает увольнение за предоставление неверных данных — обычно это делается с формулировкой «в связи с утратой доверия». Уволенные чиновники заносятся в специальный реестр на портале госслужбы.



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