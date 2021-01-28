Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз

28.01.2021, 23:12, Разное

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Шестым мужем знаменитой актрисы и фотомодели Памелы Андерсон стал ее телохранитель Дэн Хейхерст, передает сайт VSE42.RU. В очередной раз она связала себя узами брака в возрасте 53 лет. Сообщается, что возлюбленные повстречались лишь в начале 2020 года, однако с того момента много времени проводили вместе. Период самоизоляции еще больше сблизил красавицу и ее избранника, что и привело к логичному развитию этих отношений.