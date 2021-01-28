В России за неделю подскочили цены на огурцы и морковь

28.01.2021, 23:12, Разное

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По данным федеральной службы, с 19 по 25 января стоимость огурцов увеличилась с 0,2 до 2,4%. В этот же период цены на морковь выросли на 2,2% (против 1,9% с 12 по 18 января), свежую белокочанную капусту – на 0,6% (против 0,1%), репчатый лук – на 1,3% (против 0,8%).

Также незначительно подорожали яблоки – на 0,9% (против 0,6%).

Замедлился рост цен на водку. С 19 по 25 января алкоголь подорожал на 0,1% (против 0,3% с 12 по 18 января). Аналогичная ситуация наблюдается с помидорами и картофелем. Так, цены на первый продукт выросли на 2% (против 3,5%), а на второй – на 1,7% (против 2,1%), передает РИА Новости.

Кроме того, стало известно о подорожании куриного мяса и черного чая (на 0,5%), сметаны, фруктовых консервов для детей. Посетители столовых и кафе могли обратить внимание, что цены выросли на 0,3%. Стоимость сосисок, мороженой рыбы, маргарина, мясных консервов для детей, карамели увеличилась на 0,2%.

Цены на колбасы, мясные консервы, свинину, сливочное масло, жирный творог, поваренную соль выросли на 0,1%. Баранина и печенье подешевели на 0,1%, стерилизованное молоко – на 0,3%. Примечательно, что стоимость говядины и шоколадных конфет никак не изменилась.

Ранее в Счетной палате прокомментировали решение правительства о сдерживании цен на такие продукты, как сахар и подсолнечное масло. Эксперты опасаются, что это может привести к дефициту товаров. Подробности об этом Вы можете прочитать в материале на сайте “Дни.ру”.