Как полтергейст "Дональд" пугал семью Хитчингсов

28.01.2021, 23:10, Разное

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В 1956 году история полтергейста из Баттерси на юге Лондона стала "жареной сенсацией" для британских газет, которые, впрочем, быстро потеряли к ней интерес, когда не дождались чего-то особенно шокирующего.

В 1956 году напуганная семья Хитчингсов из южного Лондона сообщила о серии странных происшествий в их доме. Дом был наполнен звуками чего-то царапающегося в стенах и вещи двигались сами по себе. А потом нечто стало оставлять бумажные записки, подписывая их именем Дональд.

В свое время этот случай был у всех на слуху и убеждал даже матерых скептиков, что дело намного серьезнее, чем детские шалости или желание прославиться.

Семья Хитчингсов из четырех человек жила в двухквартирном доме в лондонском районе Баттерси. У них была 15-летняя дочь-подросток по имени Ширли, вокруг которой и были сосредоточены странные события.

Началось все с громких хлопков по ночам и чего-то царапающегося в стенах, а потом быстро перешло к тому, что по комнатами сами по себе начали летать сковородки и кастрюли.

Простыни сбрасывались с кроватей на пол, тапочки самостоятельно "ходили" по полу, словно их надевал невидимка. А потом появилась первая рукописная записка с текстом "Ширли, я приду".

Когда шум по ночам усилился, он стал таким громким, что его слышали даже соседи Хитчингсов. Поначалу они решили, что шум идет от стоящей рядом с домом автостоянки, но быстро выяснилось, что машины тут ни при чем.

В основном хлопки, царапающиеся звуки и летающие предметы происходили там, где находилась Ширли. Если она переходила из одной комнаты в другую, то полтергейст настойчиво следовал за ней.

"Там были часы, парящие в воздухе, а потом кастрюли и сковородки, которые некая силы выбрасывало из кухни, когда там никого не было. Комнаты были разгромлены, а дом выглядел словно место боевых действий. Это был поистине дикий случай".

В попытке решить проблему глава семьи Уолли Хитчингс пошел в церковь и вызвал специалиста по экзорцизму, чтобы тот очистил их дома от нечистой силы. А потом Хитчингсы решились рассказать обо всем журналистам и это дело мгновенно стало громкой сенсацией.

Ширли раздавала интервью журналистам и телерепортерам и когда она сказала, что полтергейст подписывается именем "Дональд" и наверное испытывает к ней какие-то чувства, то некоторые журналисты состряпали из этого желтый материал про то, что у Ширли роман с этим "парнем-призраком".

Для Ширли это были нелегкие времена, она совсем не рассчитывала на то, что над ней станут смеяться и издеваться из-за публикаций в прессе:

"Все указывали на меня пальцем, а ведь я знала, что это не моя вина. Я просто говорила правду, так как меня всегда учили быть честной и никогда не лгать", – рассказывает Ширли Хитчингс, которой сейчас уже 80 лет.

Ширли до сих пор помнит все эти события со многими подробностями, словно они произошли недавно. Она рассказала, что ее бабушка Эталь в какой-то момент решила, что в нее вселился демон и стала обливать ее святой водой в попытке его изгнать.

Через некоторое время полтергейст стал еще более активничать, а неразборчивые записки оставлял теперь уже на стенах квартиры.

К тому времени семье Хитчингсов активно пытался помочь исследователь Гарольд Чиббет, который посвятил много лет своей жизни "охоте на привидений". Он делал подробные записи о проделках полтергейста Баттерси в своих дневниках.

Хуже всего Ширли пришлось когда внезапно ночью на ней загорелась одежда и Ширли лишь чудом не получила тяжёлые ожоги. Затем начали сами собой загораться кухонные тряпки и техника. К счастью, это длилось недолго.

Загадочный "Дональд", который иногда прямо называл себя призраком, преследовал Ширли на протяжении целых 12 лет, постепенно становясь все менее активным, пока совсем не исчез. В наше время "Дональд" считается одним из самых "приставучих" призраков в истории.