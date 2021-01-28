Как Россия использует правый экстремизм как дешевый способ подорвать Запад

28.01.2021, 22:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Jan 21, 2021

Члены Российского Имперского Движения и добровольцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики позируют с имитацией оружия на тренировочной базе в Санкт-Петербурге, 28 февраля 2015 года. ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА / AFP через Getty Images

Жесткий штурм Капитолия США 6 января вновь привлек внимание ко все более заметной деятельности правых экстремистов на Западе и роли иностранных игроков в их поддержке.

Россию не обвиняли в разжигании этих беспорядков, но Москва действительно привлекает такие группы, чтобы атаковать внутренних и внешних политических врагов государства и сеять раздор в странах-соперниках.

Чтобы подорвать Запад и усилить свое влияние, РФ продолжит продвигать правый экстремизм способами, которые не будут напрямую поддерживать насилие, будут использовать существующую социальную напряженность и пророссийские настроения в определенных кругах.

Насильственная осада Капитолия США 6 января вновь привлекла внимание к все более заметной деятельности правых экстремистов (RWE) на Западе и роли иностранного влияния в распространении идеологий, которые в последние годы стали причиной ряда повлекших за собой человеческие жертвы террористических атак.

Официальные лица США не обвиняли Россию в причастности к мятежу в Капитолии, которое было вызвано в основном недовольством, связанным с выборами. Однако постоянные усилия Москвы по подрыву демократии в США – в первую очередь благодаря ее хорошо задокументированному вмешательству в президентские выборы 2016 года – вызывают вопросы о ее соучастии в косвенном укреплении движения RWE, стоящего за захватом Капитолия.

У себя дома российское правительство терпит – а в некоторых случаях даже молчаливо одобряет – деятельность RWE, направленную на распространение влияния и разногласий на Западе .

Российские власти жестко ограничивают действия внутренних групп и отдельных лиц RWE, поддерживая то, что они воспринимают как контролируемый уровень активности, который можно использовать для борьбы с внутренними и внешними политическими противниками государства. Интересы некоторых российских групп RWE иногда вступают в противоречие с интересами Кремля, но правительство все же позволяет им действовать, если они не угрожают стабильности режима.

Российское имперское движение (РИМ), например, представляет собой расистскую ультра-националистическую военизированную группировку, которая предполагает возвращение к царскому российскому имперскому государству. Однако, несмотря на это, Кремль по-прежнему позволяет РИМу организовывать тренировочные лагеря и проводить разъяснительную работу с группами единомышленников за рубежом, поскольку борьба РИМа против транснационального либерализма и мультикультурализма согласуется с внешнеполитическими целями Москвы.

В последнее десятилетие российские власти также разрешили правым игрокам внутри страны проводить встречи со своими зарубежными коллегами в России.

В прошлом году Соединенные Штаты назвали РИМ и ее лидеров глобальными террористами из-за связей группы с насильственной деятельностью RWE за рубежом. Эти мероприятия включали вербовку русских для участия в боевых действиях на востоке Украины и проведение военизированной подготовки иностранцев-единомышленников, в том числе двух неонацистов, которые в период с ноября 2016 года по январь 2017 года, провели серию терактов против беженцев в Швеции.

В 2015 году РИМ и российская правая партия «Родина» учредили транснациональную конференцию под названием «Мировое национальное консервативное движение», направленную на борьбу с «либерализмом, мультикультурализмом и толерантностью».

Различные европейские группы RWE, которые были напрямую связаны с насилием на Западе, в том числе неонацистское Северное движение сопротивления, ездили в Россию для участия в форумах, организованных российскими политиками правого толка. В январе 2020 года отдельные расследования западных СМИ также показали, что базирующуюся в США неонацистскую группировку The Base возглавляет американец, переехавший в Россию в 2018 году.

Крайне правая группировка Nordic Resistance Movement марширует через город Людвика в центральной Швеции, 1 мая 2018 года. ULF PALM / AFP через Getty Images

РФ также часто оказывает прямую идеологическую и финансовую, а иногда и тактическую поддержку ряду правых сил за рубежом.

Связанные с Кремлем акторы регулярно распространяют и распространяют правую пропаганду, подрывающую западные либеральные и мультикультурные ценности. Широкое вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 году продемонстрировало различные методы, которые Кремль и его ставленники могут использовать, чтобы поддержать симпатизирующих правым политикам и усилить нарративы RWE в пользу России. Однако вмешательство РФ в европейские дела, возможно, было более масштабным .

Шведские службы безопасности обвинили подконтрольных РФ лиц во вмешательстве в выборы в Швеции в 2018 году, на которых политическая партия с неонацистскими корнями получила рекордное количество мест в законодательных органах , используя иммиграционные проблемы для пропаганды ксенофобии в Интернете.

Согласно расследованию балтийских СМИ, фонды, связанные с правительством России, в период с 2012 по 2015 год, тайно финансировали более 40 неправительственных организаций, которые продвигали правые, антизападные нарративы в Эстонии, Латвии и Литве.

Расследование 2018 года показало, что российское правительство тайно владело и управляло ведущим балтийским новостным онлайн-порталом, в репортажах которого часто критиковали Запад, пропагандировали Россию и разжигали межэтническую напряженность в регионе.

В 2016 году в Черногории, власти обвинили российские спецслужбы в сотрудничестве с местными RWE и альянсом правых политических партий с целью организации государственного переворота и создания хаоса во время парламентских выборов в стране.

Российские субъекты также предлагают явную или скрытую финансовую поддержку правым европейским политическим силам, причем как правило, таким образом, чтобы избежать обвинения в прямых связях с Кремлем и явных запросов “услугу за услугу”. Например, в 2014 году российский банк предоставил французской правой партии Национальный фронт ссуду после того, как ее лидер публично поддержала вторжение РФ в Крым.

Люди на демонстрации “Патриотический марш”, организованной партией “Родина” в День народного единства в Санкт-Петербурге, 4 ноября 2013 года. REUTERS / Александр Демьянчук

Поддержка Кремлем RWE является частью его более крупной геостратегической цели – подорвать западный либерально-демократический порядок путем поддержки экстремистских идеологий всех типов, в том числе левых. Однако Москва отдает приоритет продвижению групп RWE на Западе, поскольку они зачастую больше симпатизируют России, чем их оппоненты слева.

Еще в 2004 году американский лидер неонацистов Дэвид Дюк охарактеризовал Россию как «ключ к выживанию белых». В последние годы многие другие западные RWE также одобрительно отзывались о России. Такие настроения показывают Москве, что она может компенсировать свое сравнительно более слабое военное и экономическое положение и подорвать западный порядок, используя существующие пророссийские настроения RWE асимметричными способами, которые менее очевидны и требуют меньше ресурсов.

В 2019 году лидер неонацистской Национал-демократической партии Германии публично призвал Россию «бросить вызов западному либерализму на своей территории» и сказал, что Москва может быть «уверена», что найдет «преданных и смелых союзников» среди сторонников партии в этом квесте.

Разнообразная поддержка Россией правого экстремизма дает ей относительно недорогие и очевидные способы достижения своих ревизионистских целей, которые в противном случае потребовали бы гораздо больших стратегических инвестиций.

По сообщениям различных СМИ, российские службы безопасности, например, воспользовались сетью клубов боевых искусств в Европе и США, которые обучают российскому стилю ведения боя “systema”, чтобы вербовать, часто невольно, агентов влияния для распространения экстремистских нарративов.

Кремль также использует «Ночных волков» – правую российскую байкерскую группу с проправительственными, антизападными симпатиями и ответвлениями по всей Европе – для достижения своих ближайших целей быстро и с минимальными затратами. Группа тренировалась с европейскими военизированными группами RWE, обеспечивала видимые демонстрации поддержки пророссийских политиков и проводила фестивали для пропаганды антилиберальных и мультикультурных идей.

Владимир Путин, в то время премьер-министр России, с Александром Залдостановым, президентом мотоклуба “Ночные волки”, в Москве, 7 июля 2009 года. Reuters / РИА Новости / Алексей Дружинин / Пул

Москва скоро столкнется с еще большим сопротивлением со стороны Вашингтона, поскольку его поддержка RWE только добавит пунктов к длинному списку недовольств новой администрации президента США Джо Байдена.

По сравнению со своим предшественником, Байден с гораздо большей вероятностью будет публично призывать Россию к отказу от поддержки сил RWE, особенно тех, которые связаны с насилием. Байден также с большей вероятностью сделает больший упор на поддержку европейских союзников, что может снизить способность Москвы использовать разногласия между западными лидерами.

Кроме того, администрация Байдена может напрямую нацелиться на Россию посредством ответных мер политики, таких как запреты на поездки и / или финансовые санкции, которые могут сдерживать и пресекать некоторые злонамеренные действия РФ в поддержку RWE.

Тем не менее, Кремль по-прежнему сможет использовать асимметричные методы для использования напряженности в западном обществе таким образом, чтобы продвигать группы и отдельных лиц RWE (и их нарративы).

На Западе всегда будет существовать группа людей и организаций, которые сознательно или нет, предоставят Москве возможности для оказания своего влияния через недорогих посредников, дающих ей возможность правдоподобно отрицать своё участие.

В последствия пандемии COVID-19, включая глубокие экономические потрясения, социальную изоляцию и недоверие к элитам, вызывают недовольство, которое Кремль может использовать для распространения правых нарративов с целью подорвать солидарность Запада.

В долгосрочной перспективе РФ также сможет использовать сохраняющиеся политические, экономические и социальные трения, такие сложные вопросы как национальная идентичность, раса и иммиграция, для продвижения различных правых акторов, которые сеют раздор в западных обществах и предоставляют пространство для того чтобы РФ распространила и усилила свое влияние.

В прошлом году многочисленные службы безопасности и неправительственные организации сообщили, что Москва использует пандемию COVID-19 для дискредитации политики и деятельности западных правительств, противопоставляя им позитивные картины реакции РФ на кризис в области здравоохранения.

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты объявили о санкциях против семи украинских физических лиц и компаний, которые якобы входили в «связанную с Россией сеть иностранного влияния», возглавляемую «активным российским агентом», с целью распространения дезинформации среди граждан США с целью повлиять на президентские выборы 2020 года.

Жестокая осада Капитолия США также демонстрирует степень поляризации, которую РФ может использовать в своих интересах , в том числе для наращивания существующих сетевых пропагандистских усилий для разжигания внутренних социальных споров.