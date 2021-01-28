 

Временная поверенная в делах США Квин обсуждала со “Слугой народа” санкции против Дубинского – Ермак

28.01.2021, 22:48, Новости дня
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обсуждала с фракцией “Слуга народа” в Верховной Раде санкции против депутата Александра Дубинского. Об этом говорится в сообщении офиса.

“Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор”, – сказал он. 

Ермак уточнил, что Офис президента в пределах своих полномочий может координировать взаимодействие между различными ветвями власти, и заверил, что государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто участвовал во вмешательстве в выборы в США, были привлечены к ответственности.

“ГБР возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результатов, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы”, – сказал он.

Руководитель офиса уверен, что “попытки многих сил внутри страны и извне испортить отношения Украины с США не увенчались успехом”.

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции, кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”. Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как “фабрика троллей”).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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