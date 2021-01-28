В США сделали прививки от COVID-19 водителям в снежном заторе

28.01.2021, 22:48, Новости дня

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Медики из штата Орегон (США) вакцинировали посреди шоссе водителей, которые застряли в результате снежной бури. О случае сообщается на странице Facebook подразделения здравоохранения округа Джозефин.

После того, как из-за сильных холодов была закрыта вакцинационная клиника в одной из школ штата, медицинский персонал округа Джозефин ввел шесть оставшиеся доз вакцины водителям, которые застряли на заснеженной дороге.

Сообщается, что из-за снегопада довезти вакцины их адресатам не представлялось возможным, в то же время истекал срок их годности. Поэтому, чтобы не потерять их, медики переходили из машины в машину, предлагая вакцинироваться всем желающим.

В итоги все шесть доз были введены, одну из них получила сотрудница офиса Шерифа округа.

Фото импровизированной вакцинации посреди заснеженной дороги опубликованы в соцсети.

Фото: Josephine County Public Health / Facebook

Фото: Josephine County Public Health / Facebook

Фото: Josephine County Public Health / Facebook

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