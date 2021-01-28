 

В США сделали прививки от COVID-19 водителям в снежном заторе

28.01.2021, 22:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медики из штата Орегон (США) вакцинировали посреди шоссе водителей, которые застряли в результате снежной бури. О случае сообщается на странице Facebook подразделения здравоохранения округа Джозефин.

После того, как из-за сильных холодов была закрыта вакцинационная клиника в одной из школ штата, медицинский персонал округа Джозефин ввел шесть оставшиеся доз вакцины водителям, которые застряли на заснеженной дороге.

Сообщается, что из-за снегопада довезти вакцины их адресатам не представлялось возможным, в то же время истекал срок их годности. Поэтому, чтобы не потерять их, медики переходили из машины в машину, предлагая вакцинироваться всем желающим.

В итоги все шесть доз были введены, одну из них получила сотрудница офиса Шерифа округа.

Фото импровизированной вакцинации посреди заснеженной дороги опубликованы в соцсети.

Фото: Josephine County Public Health / Facebook

Фото: Josephine County Public Health / Facebook

Фото: Josephine County Public Health / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Джордж Кент: США готовят санкции в отношении режима Лукашенко

25.01 / Витовская-Ванца переболела СOVID-19

17.12 / “Укрзалізниця” вводит два новых поезда

19.10 / Тиньков исключил продажу TCS Group из-за штрафов в США

26.09 / Пытавшиеся уйти от погони полиции в Саранске попали в аварию и погибли

03.08 / Скотт Гудстайн: «Необходимо понимать, где собираются избиратели, и идти к ним»

02.12 / Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве локализован

24.12 / В России соцсети обязали блокировать материалы, содержащие “явное неуважение к государству”

26.08 / Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в Белоруссию

03.12 / Интервью Бацман с Венедиктовым. Где и когда смотреть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска