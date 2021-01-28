Ну не отморозки ли?

28.01.2021, 22:42, Разное

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У нас даже снеговики мечтают об оттепели.

На 26 января в деревне Зачачье было 108 жителей и 4 снеговика. Сейчас там только 108 жителей. Снеговиков же придется почтить минутой молчания. О них либо хорошо, либо ничего.

Митинг снеговиков в деревне Зачачье. Фото: соцсети

Снежные скульптуры слепила здешняя активистка и общественница Елена Калинина, и это хорошо. Чуть позже полиция увезла Елену в участковый пункт, в село Емецк, и это ничего.

Ничего Елене не предъявили, а снеговиков хорошо отметелили. Надо полагать,

после случая на недавней акции в Петербурге полицейский, прежде чем пнуть снеговика сапогом, внимательно смотрел, не снежная ли это баба.

Что же случилось в заснеженной Архангельской области? «Слепила напротив своего дома на обочине дороги трех красавцев и девочку Снегурочку, – написала в соцсетях Елена. – Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу – и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право».

Прямо скажем, снеговики размечтались. Плакатики были те еще: «Долой царя», «Вова, между нами все кончено», «Это наша страна!!!» и «Мир хижинам, войну дворцам». Еще бы «Фабрики – рабочим!» потребовали!

Надо же все-таки видеть дальше собственного носа-морковки.

Случись какое-нибудь бытовое хулиганство, полиция так быстро вряд ли приехала бы. А тут подоспела оперативно, пока деревня Зачачье не сделалась колыбелью революции. Хотя едва ли те четверо хотели идти на Зимний дворец. Даже при свойственной им тяге ко всему зимнему снеговикам оттепели захотелось. Как и многим из нас.

Ну, а мы-то чего прошлые оттепели безо всякого повода вспоминаем? Кто-то при Горбачеве полушубок расстегнул, а кто-то еще при Хрущеве теплый шарф снял и легкое кашне намотал. На свою шею…

Какая, к Вильфанду, оттепель, когда морозно в стране и слова сказать нельзя! Когда учителю истории и обществознания в Республике Коми пригрозили увольнением за одиночный пикет, а преподавателя московского института театрального искусства из-за участия в протестной акции уже и уволили. Когда Лига студентов Республики Татарстан добивается у администраций здешних вузов снисхождения к граждански активным юношам и девушкам, и те гуманно идут навстречу – обещают не исключать их за участие в акциях протеста. Как будто где-то в законе записано, что за это надо непременно исключать и ссылать в Кокушкино, как когда-то казанского студента Володю Ульянова.

А как вам вызов в полицию ярославской школьницы за то, что она сняла со стены в классе портрет президента Путина?

Мало того, что с ней побеседовали классный руководитель и директор школы, так еще и полиции дело нашлось. Наверное, портрет вернули на место, хотя в школе для общего спокойствия можно было бы повесить в рамке что-нибудь вечное. Портрет Пушкина, например. Ведь, как говорят африканские соплеменники поэта, Пушкин – он и в РФ Пушкин.

А что касается бунтарски настроенных снеговиков, то они возникали с разного рода протестами и в других местах: в Костроме, Йошкар-Оле… В апреле их протест сам собой сойдет на нет. Но ситуация в стране все же напряженная, и как бы не стали в пикет еще какие-нибудь неожиданные фигуры. Например, резиновые куклы из секс-шопа.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

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