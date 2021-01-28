Мнение: Трофей на память

28.01.2021, 22:38, Разное

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В Москве задержана гражданка Украины Ольга Бендас, которая на митинге 23 января отобрала у полицейского резиновую дубинку.

Интересно, что теперь получит Ольга Бендас?

PS. Также задержан чеченец Джумаев, который дрался с ОМОНом в Москве. Повязали его в Псковской области, куда он драпанул из Москвы. Теперь везут обратно на допрос. Диаспора уже впрягается, чтобы отмазать.

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