Мнение: Трофей на память
28.01.2021, 22:38,
Разное
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В Москве задержана гражданка Украины Ольга Бендас, которая на митинге 23 января отобрала у полицейского резиновую дубинку.
Интересно, что теперь получит Ольга Бендас?
PS. Также задержан чеченец Джумаев, который дрался с ОМОНом в Москве. Повязали его в Псковской области, куда он драпанул из Москвы. Теперь везут обратно на допрос. Диаспора уже впрягается, чтобы отмазать.
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Источник: Colonel Cassad
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