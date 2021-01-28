 

Принятый за след органики фосфин на Венере может оказаться обычным диоксидом серы

28.01.2021, 22:34, Разное
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На новых изображениях Венеры вместо фосфина астрономы обнаружили диоксид серы, это заставило их предположить, что заявление о нахождении органики на планете было сделано поспешно. Сам диоксид серы является третьим по распространенности химическим соединением на Венере.
Заявление о том, что на Венере обнаружен органический биомаркер в виде фосфина было сделано осенью прошлого года. Находился он в облаках планеты, поэтому исследователи предположили, что в атмосфере Венеры может существовать жизнь, поскольку на поверхности с экстремальными условиями привычная для Земли органика не смогла бы выжить.

Сотрудники Вашингтонского Университета решили провести контрольное исследование, чтобы вновь попытаться найти фосфин. В своей компьютерной модели они использовали новые данные, полученные коллегами из Японии. По словам Виктории Медоуз, вместо фосфина в облаках планеты они нашли диоксид серы. Он распространен на Венере, но маркером органики не является. Теперь эксперты полагают, что заявление об обнаружении фосфина было ошибочным.

Источник: planet-today.ru



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