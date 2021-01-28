 

Американские эксперты считают Abrams плохим танком для войны в России

28.01.2021, 22:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские военные эксперты опубликовали отчет об эффективности Abrams на случай войны с Россией. Специалисты считают, что их танк является плохой боевой единицей для проведения военных операций в Восточной Европе из-за особенностей климата и ландшафта.
В прессе опубликован отчет директора по эксплуатационным испытаниям и оценке Пентагона, в котором предполагаются возможные проблемы в случае вооруженного конфликта с Россией. Американские эксперты считают, что Abrams является плохим танком для проведения специальных операций в Восточной Европе из-за очень большого веса, что приводит сразу к нескольким проблемам. В первую очередь специалисты отметили серьезные трудности с быстрым реагированием на угрозу. Abrams попросту не может использовать местные дороги и мосты для передвижения, а это значительно замедлит реакцию на потенциальную и реальную угрозу. Кроме этого, у боевой машины могут возникнуть проблемы с пересеченной местностью из-за особенностей климата и ландшафта.

Автор интернет-портала «ПолитЭксперт» также отмечает: применение специального оборудования, тактических мостов и транспортеров попросту невозможно. Танк Abrams настолько тяжёлый, что обычная военная спецтехника попросту с ним не справится.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Муж Заворотнюк выбрался из долгов и заработал почти 100 миллионов рублей

06.07 / Мнение: Не приняты!

29.06 / Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые появились на публике после объявления о беременности актрисы

19.11 / Мнение: Освобожденные славяне

26.06 / 75 тысяч рублей штрафа за плакат со смайликом

06.11 / Мнение: Только не дворником и не учителем!

17.08 / Дана Борисова заявила о причастности третьего мужа Легкоступовой к ее смерти

27.11 / Личное: “Благодарна ему за все”

20.08 / Мнение: После вылета из Томска Навальному в самолете стало плохо!

25.09 / Юлия Барановская порадовала фанатов образом в платье невесты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска