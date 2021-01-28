Американские эксперты считают Abrams плохим танком для войны в России

28.01.2021, 22:34, Разное

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Американские военные эксперты опубликовали отчет об эффективности Abrams на случай войны с Россией. Специалисты считают, что их танк является плохой боевой единицей для проведения военных операций в Восточной Европе из-за особенностей климата и ландшафта.

В прессе опубликован отчет директора по эксплуатационным испытаниям и оценке Пентагона, в котором предполагаются возможные проблемы в случае вооруженного конфликта с Россией. Американские эксперты считают, что Abrams является плохим танком для проведения специальных операций в Восточной Европе из-за очень большого веса, что приводит сразу к нескольким проблемам. В первую очередь специалисты отметили серьезные трудности с быстрым реагированием на угрозу. Abrams попросту не может использовать местные дороги и мосты для передвижения, а это значительно замедлит реакцию на потенциальную и реальную угрозу. Кроме этого, у боевой машины могут возникнуть проблемы с пересеченной местностью из-за особенностей климата и ландшафта.

Автор интернет-портала «ПолитЭксперт» также отмечает: применение специального оборудования, тактических мостов и транспортеров попросту невозможно. Танк Abrams настолько тяжёлый, что обычная военная спецтехника попросту с ним не справится.