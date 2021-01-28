HBO Max создаст анимационный проект по вселенной «Игра престолов»

28.01.2021, 22:34, Разное

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Инсайдеры сообщают, что стриминговый сервис HBO Max планирует новый проект во вселенной «Игра престолов». Речь идет об анимационном фильме или сериале, но подробности пока неизвестны.

Со слов инсайдеров, новый проект будет расширять вселенную «Игры престолов». Однако более детальной информации пока нет. Известно только, что сценарий к анимационному проекту напишут сам Джордж Мартин и глава стримингового сервиса HBO Max Франческа Орси. Официального подтверждения данной информации нет, но компания также не выступила с опровержением, что говорит об обоснованности слухов.

Интернет-издание InfoReactor также напоминает: сейчас в планах компании – разработка сразу нескольких проектов. В их перечень входят история о восстании Роберта Баратеона и сериал «Дом дракона», который расскажет о династии Таргариенов.