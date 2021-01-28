Генсек ООН: На деньги десяти миллиардеров можно обеспечить вакцинами весь мир

28.01.2021, 22:32, Новости дня

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Денег, которые во время вызванного пандемией кризиса скопили десять самых крупных миллиардеров, хватило бы на то, чтобы победить нищету и оплатить вакцинацию во всем мире, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии», – сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

По его словам, эти деньги могли «бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде».

Ранее Гутерреш заявил, что в результате пандемии коронавируса мир стал очень хрупким и вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис. Также генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведется против коронавируса.