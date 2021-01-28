 

Количество тяжелых побочных эффектов гидроксихлорохина «пробило потолок» в 2020 году

28.01.2021, 22:30, Разное
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Ученые из Университета Гренобль-Альпы оценили нежелательные явления при приеме хлорохина и гидроксихлорохина, сообщения о которых поступали в 2020 году, и сравнили их с данными 2018-2019 годов. Информация была получена из базы данных Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В исследованной базе данных преобладали отчеты их США, Канады, Франции, Испании и Италии.

В 2020 году количество отчетов о побочных эффектах этих препаратов вдвое превысило суммарный показатель двух предыдущих годов. В 2020 году доля серьезных побочных эффектов этих лекарств составила 97,1%, тогда как в 2018 и 2019 годах эти показатели были 73,4% и 84,8% соответственно.

Доля смертельных случаев вследствие употребления хлорохина и гидроксихлорохина в 2020 году увеличилась до 5,1% по сравнению с показателями 3,1% и 1,9% в предыдущие годы.

«Резкое увеличение количества сообщений о побочных эффектах хлорохина и гидроксихлорохина во время пандемии SARS-CoV-2 вызывает обеспокоенность по поводу потенциального вреда, который прием этих лекарств может принести на фоне недоказанной эффективности», пишут авторы исследования.

Гидроксихлорохин – один из препаратов с недоказанной при COVID-19эффективностью, которые Минздрав рекомендует для лечения этой инфекции. ВОЗ остановила исследования этого препарата еще летом в связи с его неэффективностью.



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