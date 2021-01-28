Мнение: Месть

28.01.2021, 22:24, Разное

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Мособлсуд признал законным арест Навального на 30 суток по делу «Ив Роше». По делу, от которого откровенно пахнет липой. Это даже ЕСПЧ признал, де-факто признало и правительство, выплатив Навальному компенсацию порядка четырех миллионов рублей именно по делу «Ив Роше».

У меня нет никаких сомнений, что судебное решение об аресте Алексея Навального не имеет никакого отношения к праву. Это больше похоже на месть. За то, что не умер, когда отравили. За то, что добивается возбуждения уголовного дела по факту отравления. За то, что снял фильм, который набрал уже порядка 100млн. просмотров.

За то, что не смоги его запугать и он вернулся в Россию…

Я никогда не был большим поклонником Алексея Навального. И на честных конкурентных выборах президента России, скорей всего, не стал бы голосовать за него… Но сейчас Навальный в тюремной камере. И я не могу мириться с этим правовым произволом. Поэтому-то сегодня я за Навального. Поэтому не молчу и не собираюсь молчать….

На снимке: Алексей Навальный в Мосблсуде по видеосвязи из СИЗО-1, фотография отсюда