Мнение: Кто заплатил 92 миллиона долларов за Боттичелли? Какой из русских олигархов?
28.01.2021, 22:22,
Разное
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Номер 2 в списке "старых мастеров" после "Спасителя Мира" Леонардо — теперь портрет кисти Боттичелли
Англичанцы пишут: "Принимая во внимание, что покупка была совершена через представителя лондонской «русской группы», можно с уверенностью предположить, что новым владельцем портрета Боттичелли
стал русский коллекционер".
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8756/
Источник: Шакко
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