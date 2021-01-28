Мнение: Кто заплатил 92 миллиона долларов за Боттичелли? Какой из русских олигархов?

28.01.2021, 22:22, Разное

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Номер 2 в списке "старых мастеров" после "Спасителя Мира" Леонардо — теперь портрет кисти Боттичелли

Англичанцы пишут: "Принимая во внимание, что покупка была совершена через представителя лондонской «русской группы», можно с уверенностью предположить, что новым владельцем портрета Боттичелли

стал русский коллекционер".

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8756/