 

Зачем Костя портил наше имущество? – Личное мнение

28.01.2021, 22:20, Разное
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Против киевского питомца Тик-Ток интерната Константина Лакеева возбуждено всё-таки уголовное дело.

Украинскому хлопцу со звучной фамилией предъявляется хулиганство и умышленная порча чужого имущества. Ну, как всё было, многие видели:

https://t.me/lenamiro/8058
Видео: Телеграм

Служебный автомобиль с госрегзнаками АМР был закидан, обрызган толпой тиктокеров. Они бы тоже хотели катить в лимузине, а для того вышли на митинг.

А тут — он катит. Как не сорваться, если в голове — тик-ток, а во рту — тик-так?

Вопрос однако глубже, чем кажется.

Лакееву вменяется повреждение чужого имущества. Для Кости Киевского автомобиль, может быть, действительно и чужой.

А для нас с вами? Куплен на наши налоги, а значит он — наш.

Никто не спорит с тем, что тиктокерам не стоит портить наше имущество. Пачкать его, забрасывая стаканчиками — преступление. Но точно так же ни для кого не секрет, что вышли малолетки на улицу не за идеи либерализма, а потому что тоже хотят лимузин и дворец, и Навальный как раз этим желанием и манипулирует, рассказывая о дворцах.

Вот смотрит молодой человек на свой трамвай или автобус. Потом отрывается от Ютубчика и видит лимузин с номером АМР, внезапно понимая, что хочет не в автобусе ехать, а прокатиться на хорошем автомобиле миллионов за восемь. И чтобы, далее малолетка фантазирует, рядом на заднем сиденье оказалась тёлка, пьющая из горла эротично Кристалл.

А ты такой важный — и даже не за свой счёт. Катишь по автостраде Дон М4, а бухая модель во всю глотку орёт, какой замечательный мужик везёт её в Геленджик. Во дворец, ага.

Для меня очевидно, чего хотят протестующие — отнять и самим завладеть.

А может быть, стоит уже сделать выводы, дорогие чиновники? Перестать драконить народ, пересесть с лимузинов в метро?

Глядишь, и народ перестанет видеть во власти лишь власть имущих. Зачем ненавидеть того, кто едет с тобой в одном вагоне метро?

Будто читая мысли, мне ответил председатель Государственной Думы Володин:

https://t.me/lenamiro/8057
Видео: Телеграм

Если у чиновника забрать автомобиль, считает спикер, мы потеряем страну. Почему? Потому что потому. Всегда так было.

И не поспоришь ведь с логикой. Что думаете? Как относитесь к распродаже всего чиновничьего автопарка страны с одновременной компенсацией затрат на метро для них?

Ну, чтобы на «Тройку» пару тыщ кинули в месяц, и — нормально.

Источник: Лена Миро



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