Раскрыты последствия взрыва в центре Челябинска

28.01.2021, 22:18, Разное

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О взрыве в подземном переходе в центре Челябинска рассказали в МЧС, передает Пятый канал. По словам начальника пресс-службы регионального управления экстренной службы Егора Пахомова, ЧП произошло в подсобном помещении во время сварки. “Произошло частичное обрушение потолочной плитки”, – обрисовал он масштаб последствий инцидента. Единственного пострадавшего осматривают прибывшие на скорой помощи врачи.