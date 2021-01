Мнение: Колхозный оброк, древесина в пробирке и облик «российского патриота»

28.01.2021, 21:56, Разное

1. Интересные факты из жизни колхозников. При Сталине колхозники обязаны были платить государству натуральный оброк — сдавать еду. Оброк надо было платить независимо от того, держал ли вообще крестьянин живность в достаточном количестве, чтобы удовлетворить аппетиты сборщиков податей:

https://www.spb.kp.ru/daily/26936/3986721/

В 1940 году колхозный двор был обязан сдать в год 32-45 килограммов мяса (единоличники – от 62 до 90 килограммов), в 1948 году повысили до 40-60 килограммов мяса.



По молоку обязательные поставки выросли в среднем со 180-200 литров до 280-300 литров в год. В 1948 году колхозный двор также был обязан сдавать ежегодно от 30 до 150 куриных яиц.

Советскую власть не интересовало, держите вы вообще корову, кур, поросят, или нет: есть план по госпоставкам – сдавай!



Кроме того, крестьян регулярно, с 1927 по 1958 год заставляли покупать гособлигации…

По этому поводу в СССР был анекдот: «Что такое скелет? Это колхозник, который сдал государству шерсть, сало, мясо и яйца».



О том, что происходило с колхозниками, не сумевшими сдать оброк, можно узнать, например, из переписки Шолохова со Сталиным. Я специально даю ссылку на сайт сталинистов, чтобы ностальгирующим не пришло в голову объявить письма Шолохова и Сталина фальшивкой:



https://stalinism.ru/kollektivizatsiya/perepiska-i-stalina-s-m-sholohovyim-o-raskulachivanii.html

В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии распространившийся по району метод “допроса с пристрастием”. В полночь вызывали в комсод, по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить.



В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос.



В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского, которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной сельского стояло… И уполномоченный продолжал собрание.

2. Учёные научились выращивать древесину в пробирке:

https://nplus1.ru/news/2021/01/22/uchenye-vyrastili-drevesinu

Американские ученые подобрали оптимальные условия для культивирования ex planta [Понятия не имею, что значит ex planta — прим. О.М.] наиболее часто используемой в производстве растительной ткани — древесины, или ксилемы. Возможно, в будущем подобная технология избавит человечество от необходимости выращивать деревья на вырубку. Результаты экспериментов опубликованы в Journal of Cleaner Production.

Ксилема, или древесина, — проводящая ткань растений, ее основная функция — транспорт воды и растворенных в ней неорганических веществ. Кроме того, ксилема придает прочность растению за счет толстых клеточных стенок с лигнином, твердым природным полимером. Изделия из древесины часто называют экологичными из-за возобновляемости растительного ресурса. Однако площадь лесов постоянно сокращается: в период с 1990 по 2016 человечество потеряло около 1,3 миллионов квадратных километров лесов — это больше, чем три Забайкальских края.

За всю историю использования древесных материалов технология их заготовления не претерпевала значительных изменений: люди выращивают целые деревья, отделяют необходимые его части, а ненужное выбрасывают или сжигают. Такой подход выглядит не только нерациональным, но и более затратным, чем он мог бы быть: лишь часть выращенного растения действительно используется, а к временным расходам и расходам на землю, воду, удобрения и пестициды (в лесохозяйстве удобрения и пестициды тоже используются) добавляются стоимость транспортировки и переработки растений. Без принципиальных изменений процесса получения древесины сильно улучшить ситуацию вряд ли получится.

Тем временем растительные клетки демонстрируют впечатляющие способности развития ex planta: живые клетки могут давать начало практически любому типу растительной ткани или даже целому растению. Такое их свойство уже используется, например, в технологии микроклонального размножения растений, когда культивирование ex planta образца ткани материнского растения позволяет получить сотни и тысячи генетически одинаковых молодых ростков. Это помогает размножить даже те растения, культивирование которых другими способами — вегетативно или семенами — сильно затруднено.

Могут ли в принципе подобные технологии как-то помочь решить проблему CO2 и глобального потепления?

И можно ли будет, скажем, взять и вырастить крепкий деревянный стул комфортных габаритов, чтобы при этом не пришлось пилить и строгать?

3. Социологи исследовали-исследовали «российских патриотов», и наисследовали:

https://t.me/crimsondigest/1243

Московский центр Карнеги опубликовал результаты работы (https://carnegie.ru/2020/11/09/ru-pub-83153 ) с шестью фокус-группами россиян в Москве и Ярославле, и если очень грубо (!!) свести их описания россиян к одной формуле, то получается, что “российские патриоты” (независимо от того поддерживают они Путина или нет, а также выступают ли они с лоялистских, крайне-левых или крайне-правых позиций) – по сути вписываются в этот карикатурный образ людей с примитивным мышлением, мифическими представлениями об окружающим мире, и противоречивыми желаниями в стиле “чтобы государство вмешивалось в экономику, чиновникам рубили руки как в Китае, но дали людям демократию и свободу, а также развивали малый бизнес, но чтобы все было строго как при Сталине”.

На этом фоне (и учитывая абсолютно очевидные антигосударственные и проамериканские симпатии центра Карнеги) очень приятно смотрится горький для авторов исследования и приятный для нас вывод, что, несмотря на то, что участникам фокус-групп в целом власть не нравится и вообще хотелось бы все снести, но лично что-то делать, сносить, бунтовать и организовывать они не хотят. И “турбопатриоты” (неважно правые или левые) и “либералы”, которые мечтают отдать Крым ради американской любви”.

То есть недовольные готовы твердо и решительно ныть. Ныть в комментах, на кухнях, на шашлыках, у кулера, опять в комментах, а если сильно повезет – то перед социологами проамериканской исследовательской организации. И это, возможно, наиболее важный залог столь нелюбимой многими, но необходимой каждому политической стабильности страны. Эксперименты над собой пусть американцы проводят, пожелаем им успешной “Перестройки”.

При этом я бы не стал экстраполировать выводы центра Карнеги на все российское общество: в России люди с правильно поставленным локусом контроля обычно слишком заняты решением важных (личных, корпоративных, государственных) задач, чтобы ныть перед социологами.