Зеленский встретился с главой Гостаможенной службы, хочет ускорить реформирование ведомства

28.01.2021, 21:54, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 января провел совещание с главой Гостаможенной службы Павлом Рябикиным, они говорили о реформировании ведомства и выполнении планов по наполнению госбюджета в 2021 году, информирует пресс-служба главы государства.

Президент в ходе совещания призвал ускорить реформирование Гостаможенной службы.

“Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан”, – сказал он.

Рябикин, согласно сообщению пресс-службы президента, рассказал о текущем состоянии дел и говорил, что реформа таможни предусматривает “переход на новые технологии, диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы”.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by. Сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая начала пересмотр программы.

Генерального директора Международного аэропорта Борисполь Рябикина назначили главой Государственной таможенной службы Украины 18 января 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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