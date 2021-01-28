МВФ продлил миссию в Украине на неделю – глава Минфина

28.01.2021, 21:54, Новости дня

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Работа миссии Международного валютного фонда в Украине продлена на 7–10 дней. Об этом 28 января заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, наступила активная стадия переговоров. Последняя встреча украинцев с представителями миссии прошла 26 января.

“Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить”, – сказал министр.

Марченко отметил, что правительство не рассматривает такого варианта, чтобы остаться без поддержки МВФ. Он подчеркнул, что новых обязательств, кроме тех, которые Украина взяла на себя, и тех, которые возникли в 2020 году, не будет. Министр финансов уточнил, что речь идет о решении Конституционного Суда об отмене части положения антикоррупционного законодательства и ценах на газ.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в декабре, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января и, по данным СМИ, должна была завершить пересмотр программы до конца прошлой недели.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии Фонда. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января. В тот же день Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда по вопросу, касающемуся цены на газ.

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