 

ОГХК обвинила олигархов в давлении на суд

28.01.2021, 21:54, Новости дня
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Объединенная горно-химическая компания заявила о попытках олигархов оказать давление на Дзержинский райсуд Кривого Рога накануне заседания 29 января. Об этом говорится в заявлении предприятия, опубликованном на официальном сайте госпредприятия 28 января.

“Очередной попыткой давления стало распространение в СМИ сфальсифицированной информации о якобы подделке официальных документов компанией. Эти сообщения не соответствуют действительности, наносят ущерб репутации государственного предприятия и являются попыткой давления на суд. Все контракты между АО ОГХК и компанией IMMCO TRADE PTE LTD, как и со всеми другими контрагентами, были заключены абсолютно законно, с соблюдением всех необходимых процедур”, – подчеркнули в ОГХК.

В пресс-службе добавили, что таможенное оформление товаров “выполнено в полном соответствии с требованиями закона”.

“Представители финансово-промышленных групп, потерявшие контроль над ОГХК, в очередной раз пытаются сорвать приватизацию и вернуть себе доступ к государственным средствам. Сначала они пытались действовать через коррумпированных правоохранителей, теперь предпринимают попытки давить на суд, распространяя откровенно ложные домыслы”, – сказано в заявлении.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации. О своем интересе к покупке компании объявили 16 крупных иностранных инвесторов. Приватизация ОГХК станет крупнейшей подобной сделкой после продажи металлургического комбината “Криворожсталь” в 2006 году, подчеркнули в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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