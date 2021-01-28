 

Мнение: Подлинная история Саида Джумаева

28.01.2021, 21:44, Разное
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Подлинная история Саида Джумаева

Саид Джумаев (оперативный позывной «Джуманджи») — жертва реального аналога программы Тредстоун и Блекбрайар из фильмов про Борна.
Саид сбежал с базы подготовки в Ханкале, за рулем автомобиля Соболь Он попал в аварию под Ростовом и потерял память. Перебравшись в Москву на почтовых лошадях, он знакомится с СММщицей и вебкам-моделью Витой Шняк, известной веганкой-либералкой, которая приютила его, накормила смузи и затащила на митинг. Во время стычки с ОМОНом, в нем проснулись навыки рукопашного боя, память частично вернулась: Саид осознал, что в совершенстве владеет несколькими языками (лакским, кадарским и древнегреческим) и благодаря Вите Шняк идеально ориентируется в гендерах. После митинга он понимает, что пути назад уже нет и решает бежать за границу со своей новой подругой, используя навыки диверсионной деятельности, полученные в учебном центре, но планы влюблённых нарушает Следком и закрывает наручники прямо в сыром лесу под слёзы сммщицы.

(с) ТГ "Хлоргексидин"

Источник: Colonel Cassad



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