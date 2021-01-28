 

Холестерин обладает полезными свойствами, а также может продлить жизнь

28.01.2021, 21:40, Разное
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Сложившееся мнение в отношении холестерина как вещества, отрицательно влияющего на здоровье человека, ставят под сомнение австралийские ученые.
Исследования, проведенные сотрудниками Школы биологических наук из Университета Монаша (Австралия) на мухах, показали, что акцент в диетах нужно делать на содержание микроэлементов в рационе, а не белка, как считалось ранее.

Такие выводы обусловлены тем, что при повышенном потреблении белковой пищи истощается резерв микроэлементов, которые содержатся в холестерине. Агрессивное уничтожение сторонних веществ, обусловленное повышенным потреблением белка, приводит к резкому сокращению запасов холестерина.

При проведении опытов на насекомых им вводили больше микроэлементов и сокращали потребление белка. В ходе опытов выяснилось, что у мух увеличился срок жизни. Однако окончательные выводы исследователи смогут сделать после исследований с участием животных и добровольцев.

Источник: live24.ru



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