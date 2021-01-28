 

Обновленный внедорожник УАЗ Патриот получил высокие оценки экспертов США

28.01.2021, 21:40, Разное
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Эксперты, представляющие американский автомобильный портал HotCars, положительно оценили обновленный УАЗ “Патриот”. В публикации автомобильного портала модель внедорожника характеризуют как недорогую и надежную. В США машина будет продаваться под маркой Bremach.
Конструкция автомобиля компактна и максимально приспособлена к внедорожным условиям эксплуатации, такие выводы сделали эксперты. Специалистов впечатлили внедорожные характеристики модели, так, дорожный просвет Bremach Taos составляет 8,26 дюйма или 21 сантиметр, глубина преодолеваемой водной преграды составляет до 20 дюймов или 50 сантиметров

В США машину будет продавать американский филиал Bremach. Продажи стартуют в 2021 году. На сайте продавца, для американского рынка, представлены две модели внедорожника – в пассажирском кузове и в кузове пикап. Вариант с пассажирским кузовом (Bremach Taos) поступит в продажу по цене от 26405 долларов, а пикап (Bremach Brio) от 27882 доллара. Производитель дает гарантию на автомобили 5 лет или 60 тыс. миль пробега, на трансмиссию – 10 лет или 120 тыс. миль.

Собирать автомобили планируют в Калифорнии. Обе модели будут оснащены двигателем ЗМЗ мощностью 150 л.с. и объемом 2,7 литра, шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Источник: tarantas.news



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