 

Грузия готова открыть границы для россиян уже в феврале

28.01.2021, 21:40, Разное
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Специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе рассказал прессе о том, что страна готова открыть границы для российских туристов. Россияне смогут полететь в это государство уже с 1 февраля.
В данный момент авиасообщение в Грузии практически полностью прекращено. Жители страны могут полететь только в Италию, Австрию и Германию. Данные ограничения связаны с пандемией коронавируса, но уже с 1 февраля карантинные меры сделают более мягкими. На данном основании специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе рассказал прессе, что в список стран, с которыми восстановят авиасообщение, попадет и РФ. Все же окончательное решение будет принято в ближайшее время, поэтому есть небольшая вероятность, что карантинные ограничения продлят.

Интернет-издание «Слово и Дело» отмечает: сейчас россиянам есть где отдохнуть. РФ не прекращала авиасообщение с Турцией, Кубой, Мальдивами, ОАЭ и другими странами. Кроме этого, за время пандемии в РФ стал более популярен внутренний туризм – благодаря программе кешбэка за туры по родной земле.



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