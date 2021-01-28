Росстат оценил динамику доходов россиян в 2020 году

28.01.2021, 21:40, Новости дня

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Реальные доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по отношению к 2019 году. В последнем квартале прошлого года они упали на 1,7% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В I квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1% (предыдущая оценка – 0,7%), во II квартале упали на 7,9% (8,4%), а в III квартале – на 5,3% (4,8%), передает ТАСС.

Кроме того, Росстат пересмотрел динамику реальных располагаемых доходов населения за 2019 год. Так, в I квартале 2019 года доходы упали на 2,1% (предыдущая оценка – 1,6%), во II квартале – выросли на 0,7% (1%), в III квартале – на 2,5% (2,9%), в IV квартале – на 2,5% (1,8%). При этом итоговая оценка за год не изменилась, то есть рост реальных располагаемых доходов россиян составил 1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян вырастут на 3% в 2021 году.

По данным Росстата, реальные зарплаты в РФ в ноябре 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем 2019 года. За январь – ноябрь 2020 года реальные зарплаты выросли на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем в ноябре 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4,6% по сравнению с сентябрем 2019 г. и составила 49 тыс. 274 рубля. За январь – ноябрь среднемесячная номинальная зарплата выросла на 5,5%.

По словам главы Минтруда и социальной защиты РФ Антона Котякова, постепенно улучшается ситуация и на рынке труда. На данный момент в стране официально зарегистрировано 2 млн 560 тыс. безработных.

«В центрах занятости мы тоже фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных. В сентябре этот показатель превышал 3,7 млн человек», – сообщил Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Как рассказал министр, пиковое значение безработицы было отмечено в августе прошлого года – оно соответствовало 6,4%. За это время в абсолютных цифрах численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек, добавил он.

Напомним, с 1 января в РФ величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) составляет в 12 792 рубля в месяц, а прожиточного минимума (ПМ) – 11 653 рубля.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 47% россиян устраивает или «по большей части устраивает» их жизнь.