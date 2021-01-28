Накануне полнолуния люди позже ложатся и меньше спят — исследование

28.01.2021, 21:38, Разное

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В исследовании Университета Вашингтона приняли участие 98 жителей трех общин индейского народа Тоба в Аргентине. Одна из общин постоянно использует электричество, другая — несколько часов в день, и третья вообще не имеет искусственного освещения. Индейцев снабдили портативными устройствами, которые отслеживали режим сна в течение двух лунных циклов. Один лунный цикл — это 29,5 дней.

Одновременно ученые провели такой же эксперимент с участием 464 студентов из Сиэтла — современного и хорошо освещенного в любое время суток мегаполиса.

«Лунный свет очень яркий для человеческого глаза, и вполне разумно предположить, что при отсутствии других источников освещения он может играть значительную роль в модуляции ночной активности человека. Мы решили проверить гипотезу о том, что в сообществах, не имеющих доступа к электричеству, в полнолуние у людей повышается ночная активность», – написали авторы исследования.

В среднем участники эксперимента из индейской общины ложились спать на 30 минут позже и спали на 50 минут меньше в ночь перед полнолунием, когда лунный свет особенно яркий. Ученые сопоставили эти данные с результатами исследования с участием молодых людей из Сиэтла и с удивлением обнаружили, что их режим сна менялся практически также. Более того, накануне полнолуния горожане ложились спать еще позже и продолжительность их сна была еще меньше, чем у жителей индейской общины.

По мнению ученых, этот эффект появился еще в доиндустриальную эпоху, когда люди старались использовать период максимального яркого лунного света для своих занятий, и закрепился в ходе эволюционной адаптации.

«Наши открытия убедительно свидетельствуют о том, что человеческий сон до сих пор синхронизирован с фазами Луны независимо от этнического и социокультурного происхождения», – заключили авторы исследования.

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