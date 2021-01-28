Мужчины мечты – Личное мнение
28.01.2021, 21:29,
Разное
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Во время моей учёбы в университете самые красивые и яркие девчонки из моего потока встречались с бандитами.
В «нулёвые» премиальными мужиками стали считаться олигархи. Ещё спустя десятилетие девчонки начали грезить чиновниками. Быть возлюбленной высокопоставленного чиновника стало престижно.
Мужчины мечты. Фото: Соцсети
Сегодня чиновник — это принц на белом коне для многих и многих девушек.
Может ли принц ездить на осле, а чиновник — на трамвае?
Послушаем ещё раз — уж больно меня задело это видео — мнение третьего человека в стране — председателя Государственной Думы Вячеслава Володина?
https://t.me/lenamiro/8057
Видео: Телеграм
Принц не может ездить на осле, а чиновник пользоваться общественным транспортом. Почему? А потому! Потому что страну потеряем!
Ещё раз: чтобы мы не потеряли страну, чиновники не должны, по мнению председателя Государственной Думы, пользоваться общественным транспортом.
Я всегда считала, что потерять страну можно, если морально разложить её изнутри годами трансляции публичного дома 2.
Я всегда считала, что потерять страну можно, если довести обнищавший народ до отчаяния, до ручки, после чего он берётся за вилы.
Я всегда считала, что потерять страну можно, если её нагло разворовать.
Я всегда считала, что потерять страну можно, развалив её экономику.
Я всегда считала, что потерять страну можно, если народ ни во что и ни в кого не верит.
Но нет: оказывается, страну мы уже теряли в тот момент, когда чиновники начинали ездили в автобусах и ходить в те же магазины, что и мы с вами.
Володин не боится сказать то, что думает: он — с «мигалкой», а вы — с трамвае.
Не боится потому, что точно знает: ему после этих слов ничего не будет. Он не слетит с должности слуги народа, его карьера не пострадает.
Вячеслав Викторович не боится расстроить народ. Единственный человек, которого он крайне опасается огорчить, — это Путин.
Фото: РБК
Пока Президент им доволен, Володин может делать любые заявление, в том числе оскорбляющие и мой разум, и мои чувства.
А вас задело заявление третьего человека в стране? Какие чувства испытываете?
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Источник: Лена Миро
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