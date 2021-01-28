Прокуратура Москвы предостерегла от участия в незаконных митингах

28.01.2021, 21:28, Разное

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По информации прокуратуры, в интернете и соцсетях появились призывы к гражданам, включая несовершеннолетним, участвовать в массовых беспорядках. В ведомстве напомнили о незаконности акций 31 января.

С целью недопущения возможных нарушений закона столичная прокуратура вынесла предостережения руководителям пяти российских и зарубежных IT-компаний.

Также шести лицам вынесены предостережения о недопустимости противоправных деяний. Они призывали к участию в незаконной акции 31 января на Лубянской и Старой площадях в центре Москвы.

“Организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность”, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На Пушкинской площади в центре Москвы 23 января прошла незаконная акция. За несколько дней до этого в социальных сетях активно распространялись призывы к участию в несогласованном мероприятии.

По итогам акции задержаны несколько человек. Двое – уроженцы Калмыкии, один – Нижнего Новгорода. Их обвиняют в применении силы в отношении сотрудников полиции.