 

Дети Шнурова: как живут и чем занимаются наследники музыканта

28.01.2021, 21:28, Разное
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У музыканта прекрасные отношения с детьми. Так, Серафима родилась в 1993 году. Ее мать – Мария Исмагилова – училась вместе с Сергеем Шнуровым в Религиозно-философском институте при Санкт-Петербургской духовной академии. Влюбленные поженились, но через некоторое время развелись.

Бросать дочь артист не собирался, но бывшая жена запретила ему видеться с ребенком. С наследницей певец начал общаться, когда Серафима выросла и сумела понять, что на самом деле произошло, когда она была маленькой. Она гордится своим отцом. В своем инстаграм-аккаунте девушка нередко публикует фото с папой.

В 2000 году Сергей Шнуров женился на музыкальном менеджере Светлане Костицыной. Они прожили вместе два года. У пары родился сын, которого назвали Аполлон, но при крещении ему дали имя Павел. Парень растет очень умным.

Молодой человек поступил в ВУЗ. Сергей Шнуров не рассказывает о том, чем именно занимается его сын.

Сейчас Сергей Шнуров с детьми общается лучше, чем раньше. Дети музыканта между собой находятся в хороших отношениях.



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