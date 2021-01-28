 

Росстат подсчитал снижение безработицы в декабре 2020 года

28.01.2021, 21:20, Новости дня
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В РФ безработица в декабре прошлого года сократилась до 5,9%, или 4,4 млн человек, следует из оперативного доклада Федеральной службы государственной статистики о социально экономическом положении в стране.

«В декабре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше (или 5,9% рабочей силы) классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», – передает «Российская газета» сообщение Росстата.

По предварительным данным Роструда, 2,8 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, 1,3 млн человек получали пособие по безработице. Безработица снижается начиная с августа. Ее уровень рос начиная с апреля и к последнему месяцу лета достиг максимальной отметки в 6,4%. В сентябре и октябре было по 6,3%, в ноябре – 6,1%.

В январе в Минтруде сообщали, что в РФ официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан. Правительство России сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей.

В четверг  министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что для трудоустройства безработных выделили новые субсидии.



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